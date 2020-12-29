Финансировали "ДНР", продавая лекарства: СБУ разоблачила группу злоумышленников

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали финансирование террористической организации "ДНР", которое совершалась с помощью масштабных незаконных поставок фармацевтической продукции.



Как рассказали в пресс-службе СБУ, поставки заказывали так называемые "должностные лица" и связанные с ними коммерсанты из так называемой "ДНР".

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Организаторы регистрировали фиктивные фирмы в Украине и соседних государствах. Между фирмами заключали фейковые внешнеэкономические контракты, по которым фармацевтическую продукцию якобы отправляли в третьи страны транзитом через Россию.

Однако с территории РФ лекарственные средства через временно неподконтрольные украинской власти пограничные пункты перевозили по адресам донецких коммерсантов.

По предварительным данным, в 2020 году фигуранты дела осуществили поставки лекарственных средств на общую сумму почти 40 млн гривен.

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Оперативники установили, что, получив продукцию, дельцы участвовали и выигрывали тендеры, объявленные так называемым "Министерством здравоохранения ДНР". СБУ установила факты уплаты ими "налогов и сборов" в бюджет террористической организации.

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"Правоохранители задержали в пункте пропуска "Сеньковка", что в Черниговской области грузовик с фармацевтической продукцией почти на 3 миллиона гривен. В ходе обысков по адресам фиктивных фирм в Харькове и Николаеве изъята компьютерная техника, документы и печати, подтверждающие противоправную деятельность", – говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об объявлении о подозрении фигурантам дела в совершении преступления по статье "финансирование терроризма в особо крупном размере". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двенадцати лет.

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Ранее мы сообщали, что СБУ разоблачила группу злоумышленников, которые финансировали международный терроризм.

Также напомним, СБУ раскрыла подробности госизмены чиновников "Укроборонпрома" и "Укрспецэкспорта".

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