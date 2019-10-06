Фонд Бориса Колесникова и ХК "Донбасс" поздравили Срибненский УВК с 50-летием

5 октября учебно-воспитательный комплекс в селе Срибное Покровского района Донецкой области отметил 50-летний юбилей.

Праздник объединил выпускников школы разных лет, учителей, ветеранов педагогического труда, представителей районной администрации и сельского совета, руководителей предприятий и работников управления образования. Ученики подготовили для гостей праздничный концерт и выставку фотографий. Посетили мероприятие сотрудники Фонда Бориса Колесникова и хоккейного клуба "Донбасс".

"Сердечно поздравляем педколлектив и учащихся с знаменательным событием! Наш хоккейный клуб и Срибненский УВК объединяет любовь к спорту — в марте этого года на базе школы состоялось открытие фанатской ячейки ХК "Донбасс". Ученики активно поддерживают команду, и мы вместе идем к победам. Верю, что увлечение хоккеем станет одним из шагов к здоровому образу жизни и послужит стимулом для занятий спортом среди школьников", — говорит Виктор Захаров, капитан хоккейного клуба "Донбасс".

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Свои поздравления юбилярам передал и Президент благотворительного Фонда Борис Колесников.

"Срибненская школа по праву может гордиться своей 50-летней историей, достижениями, талантливыми выпускниками и мудрыми учителями. От всей души поздравляю всю большую школьную семью с полувековым юбилеем, желаю новых свершений и вдохновения! Накануне праздника мой Фонд оказал учебному заведению благотворительную помощь по масштабной реконструкции школьного двора, замене старого асфальтного покрытия современной тротуарной плиткой. Наша задача — поддержать молодое поколение в его стремлениях и начинаниях, создать комфортные условия для обучения", — рассказывает Борис Колесников.

Закончился праздник фейерверком и словами благодарности в адрес гостей мероприятия.

"Осенью 1969 года школа впервые распахнула двери для своих учеников. У нас есть тысячи поводов для гордости за выпускников и их мудрых наставников, за друзей школы – благотворителей и известных спортсменов. Благодарим Бориса Викторовича за помощь, внимание и отзывчивость. Надеемся, впереди у нас еще долгие годы теплой дружбы и взаимопомощи", — делится впечатлениями Марина Дудка, директор Срибненского УВК.

Напомним, Фонд Бориса Колесникова 11 лет реализует в Донецкой области образовательные и спортивные проекты. Молодежные инициативы призваны поддержать талантливых студентов и школьников региона, мотивировать их, приобщить к увлечению спортом.

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