Фонд Рината Ахметова обеспечил спецзащитой медиков Краматорска

Опаснее было под обстрелами. Так рассказывают о работе в условиях пандемии коронавирусамедики скорой помощи в Донецкой области. Спасая пациентов во время боевых действий, они боялись вражеских пуль и осколков снарядов. Сейчас угроза скрытая – инфекция COVID-19. "Сегодня" узнали, что помогает медикам защититься от невидимого врага.

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Санитар Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Андрей Пинчук уже семь лет работает на скорой в Краматорске.

Вспоминает: сложнее и опаснее, чем сейчас, было разве что во время активных боевых действий, когда оказывать помощь приходилось под обстрелами. Сейчас угроза – невидима.

"Остерегаешься при выезде на каждый адрес. Может быть, допустим, где-то что-то не сказали диспетчеру. К примеру – о температуре. Это уже напрягает, как говорится", – признается санитар Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Андрей Пинчук.

Чувство тревоги остается и после дежурства. Поэтому, чтобы не подвергать опасности близких, Андрей ограничил общение с ними.

"Я родителей давно не видел. Где-то месяц. И то – приехал, во дворе пообщались, и разбежались. У меня жена работает в детском инфекционном. Я за нее волнуюсь, она за меня волнуется", – рассказывает Андрей Пинчук.

Чтобы обезопасить медиков от заражения коронавирусом, Фонд Рината Ахметова за последние четыре месяца передал государственным больницам страны более 60 тыс. комплектов защитной одежды и 120 тыс. предметов индивидуальной защиты.

"Поначалу, когда началась пандемия, мы очень переживали за то, будут ли у нас маски, будут ли у нас респираторы, будут ли у нас комбинезоны, костюмы. Смотрели в интернете – у кого есть, у кого нет. А сейчас нам уже гораздо проще. Просто на душе спокойнее, и работать легче", – признается фельдшер выездной бригады медицины неотложных состояний Анастасия Лисицкая.

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Чтобы не только облегчить работу сотрудников выездных бригад, но и сделать мгновения отдыха приятнее, Фонд подарил кофемашины работникам областных центров медицинской помощи по всей стране.

"Мы все – кофеманы. Мы все любим пить кофе, у нас сотрудники тоже любят выпить чашку кофе. Спасибо огромное, это просто очень приятно!" – говорит заместитель директора по медицинской работе Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Светлана Рязанцева.

"Мы надеемся, что этот подарок поможет скрасить редкие минуты отдыха и придаст бодрости нашим врачам", – говорит представитель Фонда Рината Ахметова Михаил Катеринчак.

С начала пандемии Фонд Рината Ахметова оказал помощь медучреждениям в 17 областях Украины.

"Мы очень благодарны Фонду Рината Ахметова, потому что мы всегда, действительно, чувствуем настоящую поддержку. У нас было недостаточное количество костюмов, но сейчас мы обеспечены и масками, и респираторами, и костюмами биозащиты", – объясняет заместитель директора по медицинской работе Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Светлана Рязанцева.

В центре экстренной помощи говорят: в условиях пандемии для медиков Донецкой области стали незаменимыми шесть новых автомобилей скорой помощи, которые медучреждение получило в рамках проекта Фонда Рината Ахметова "200 скорых для Украины".

"Сегодня" уже сообщали, что медики Краматорска получили от Фонда Рината Ахметова экспресс-тесты, способные выявить коронавирус за 15 минут.

"Борьба с COVID-19 в Украине" – масштабный проект Фонда, призванный помочь спасать жизни людей. Он реализуется в рамках программы Фонда "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

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Ранее "Сегодня" рассказывали, что Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с коронавирусомв Украине, что является беспрецедентной помощью в масштабах страны.

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