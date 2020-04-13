Фонд Рината Ахметова передал Донецкой области еще 50 000 экспресс-тестов

Фонд Рината Ахметова и руководитель направления развития городов "Метинвест Холдинг", представитель SCM в областном штабе по борьбе с коронавирусом Александр Вишняков 13 апреля передали Донецкой области еще 50 000 экспресс-тестов для выявления COVID-19.

Они уже доставлены в логистические центры в городах Донецкой области, откуда их развезут в государственные медицинские учреждения.

С учетом первого транша область получила от Фонда 100 000 экспресс-тестов, которые на сегодня – главный способ оперативно обнаружить и изолировать инфицированных больных и предотвратить эпидемию. По мнению специалистов, этих тестов будет достаточно, чтобы в ближайшие месяцы контролировать угрозу распространения коронавируса в Донецкой области.

"Ринат Ахметов направил 300 миллионов гривен на помощь Украине в борьбе с эпидемией COVID-19. Еще в феврале он поставил задачу – оперативно реагировать на вызовы и в тесном сотрудничестве с Минздравом оказывать системную помощь стране в борьбе с эпидемией. Фондом Рината Ахметова было закуплено оборудование для эффективного лечения осложнений COVID-19. Фонд уже передал в Стабилизационный фонд, созданный по инициативе президента Украины, 300 тысяч экспресс-тестов, которые помогут быстро выявлять вирус и тем самым остановить его распространение. Сейчас тесты партиями поступают в регионы. Кроме того, представители активов Рината Ахметова включились в работу областных штабов по борьбе с коронавирусом в Донецкой, Луганской, Львовской и Ивано-Франковской областях. А также в работу штабов в городах нашего присутствия в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях. Только совместные действия и объединение усилий каждого из нас помогут справиться с эпидемией", – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Сертификаты на экспресс-тесты представитель бизнесов SCM в Донецком областном штабе по борьбе с коронавирусом Александр Вишняков вручил городскому голове Мирнограда Александру Брыкалову.

"На прошлой неделе Фонд Рината Ахметова вместе с предприятиями SCM передали 50 тысяч экспресс-тестов для Донецкой области. Сейчас вручаем еще 50 тысяч. И всего 100 тысяч тестов для диагностики коронавируса поступят в больницы по всей области. По инициативе Рината Ахметова, компании "Метинвест", ДТЭК и ряд других наших предприятий стали партнерами региональных антикризисных штабов по борьбе с эпидемией COVID-19 в четырех областях Украины, в том числе Донецкой. Штаб объединяет усилия местной власти и бизнесов. Сейчас наша общая большая задача – остановить распространение коронавируса и помочь предприятиям выстоять в непростой экономической ситуации. Конечно, это непросто, но экономика региона и страны тоже должна быть здоровой и чувствовать себя на 36,6", – отметил Александр Вишняков.

В свою очередь Александр Брыкалов подчеркнул, что сегодня помощь Донецкой области очень нужна.

"Каждый город Украины находится в чрезвычайной ситуации, связанной с эпидемией коронавируса. И сейчас наши больницы получают столь актуальные, необходимые и дефицитные экспресс-тесты. Это неоценимая помощь. Спасибо большое!" – поблагодарил Александр Брыкалов.

Представитель департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Янина Ватулина также поблагодарила Рината Ахметова за помощь, оказанную области. Поскольку эпидемия коронавируса – это серьезный вызов, справиться с которым можно, только объединив усилия.

"Наличие экспресс-тестов даст возможность врачам в течение 15 минут выявить заболеваемость. Невероятно благодарны Ринату Ахметову и Фонду за своевременную помощь", – сказала Янина Ватулина.

Первый транш помощи, который Фонд передал Донецкой области 7 апреля, уже распределен между государственными медучреждениями 25 населенных пунктов. Главврач КНП "Мирноградская центральная городская больница" Роксана Хохлова рассказала, как они работают.

"Уже было проведено несколько обследований пациентов. Результаты отрицательные, чему очень рады. Экспресс-тесты важны и необходимы. И теперь у нас нет сомнений, что любое обращение пациента, любая ситуация с COVID-19, которую нужно решить с помощью этих тестов, для нас не является проблемой. Спасибо огромное!" – заявила она. В тренде На Донбассе не утихает вражеский огонь: ВСУ понесли потери

Генеральный директор шахтоуправления "Покровское" Валерий Яковенко также выразил признательность Фонду Рината Ахметова:

"Я хотел бы поблагодарить Фонд Рината Ахметова за помощь в борьбе с коронавирусом. Знаю, что достать те же экспресс-тесты – это большая задача. За них конкурируют друг с другом целые страны. А наш город благодаря Фонду получил 2400 тестов. Для нас это необходимо и важно. Коллектив шахты, жители Покровска видят, что их не оставили один на один с этой бедой. А значит, мы проявим настоящий шахтерский характер, и обязательно все преодолеем", – сказал он.

Фонд Рината Ахметова и ФК "Шахтер" 6 апреля передали Харьковской области 20 000 экспресс-тестов для выявления коронавируса COVID-19. Этот регион стал первым, куда поступила часть партии из 300 000 тестов, закупленных Фондом для всей Украины.

Уже на следующий день, 7 апреля, Фонд Рината Ахметова и "Метинвест" передали Донецкой области 50 000 экспресс-тестов для выявления коронавируса. Из них 15 000 получили медики Мариуполя.

9 апреля от Фонда и ДТЭК 30 000 экспресс-тестов получила Луганская область. Еще 10 000 экспресс-тестов получила Ивано-Франковская область.

Еще в феврале по личному решению Рината Ахметова Фонд первым в стране отреагировал на мировой вызов – угрозу эпидемии коронавирусной инфекции. Уже закуплено и передано Минздраву оборудование для эффективного лечения осложнений COVID-19 – высококлассные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) SERVO-I UNIVERSAL и SERVO AIR шведского производства и кислородные концентраторы.

В частности, аппараты ИВЛ от Фонда установлены в Полтавской областной инфекционной больнице, Ровенской центральной городской больнице и Закарпатской областной больнице. В больницах Полтавы и Ровно также установлены кислородные концентраторы для ИВЛ. Отдельно концентратор от Фонда передан в Волынскую областную инфекционную больницу. Медучреждения, которые уже получили оборудование от Фонда, определяло Министерство здравоохранения Украины.

Фонд также приобрел средства индивидуальной защиты для украинских медиков: уникальный изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных EgoZlin biobag EBV, защитный биологический и противохимический костюм с фильтровально-вентиляционной установкой EOBO-20 EgoZlin, защитные одноразовые комбинезоны от химических средств, инфракрасные термометры с лазерной указкой, многослойные респираторы, защитные маски, очки.

Еще 22 аппарата ИВЛ установлены в автомобилях неонатальной скорой помощи, переданных Фондом во все области страны по проекту "200 скорых для Украины".

Фонд Рината Ахметова также закупает анализаторы проб на коронавирус в комплекте с тест-картриджами для них.

Фонд Рината Ахметова в сотрудничестве с Минцифры создали уникальные образовательные сериалы для педагогов ("Карантин: онлайн-сервисы для учителей") и совместно с ФК "Шахтер" – для школьников ("Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта"). Циклы видеокурсов размещены на странице Фонда Рината Ахметова в Facebook и Youtube-канале.

Совместно с телеканалом "Украина" Фонд создал социальные ролики, призывающие пожилых людей придерживаться правила номер один в условиях карантина – оставаться дома. В роликах #БатькиВДОМА участвуют ведущие телеканала "Украина" – амбассадоры Фонда Рината Ахметова Игорь Пупков, Олег Панюта, Григорий Герман, Алексей Суханов и известный журналист Савик Шустер.

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