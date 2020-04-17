Фонд Рината Ахметова передал Мариуполю оборудование для выявления коронавируса

Мариупольский филиал Донецкого областного лабораторного центра Минздрава Украины получил анализатор проб QuantStudio в комплекте с тест-системой и боксом биобезопасности Metisafe.

Это оборудование позволит медикам качественно определять в лабораторных условиях наличие коронавируса, который вызывает тяжелые осложнения. Оборудование было закуплено и передано врачам Донбасса по личному решению учредителя Фонда Рината Ахметова.

"Всемирная угроза пандемии вскрыла множество проблем в медицинской сфере страны. И Фонд Рината Ахметова, и представительства SCM в разных уголках страны в координации с Министерством здравоохранения и оперативными штабами сейчас решает такие проблемы. Чтобы медикам Донбасса не приходилось отправлять материалы для анализа в лаборатории других областей, по личному решению учредителя, Фонд Рината Ахметова приобрел и передал медикам Мариуполя анализатор, который выдает высокоточные результаты проб на инфекцию. Сверхточность результатов и возможность проводить анализ на месте значительно повысят эффективность выявления инфицированных и помогут в борьбе с распространением COVID-19. Переданный Мариуполю анализатор – это продолжение защитного барьера от эпидемии, который Фонд начал возводить, передав в регионы 300 000 экспресс-тестов на коронавирус. Быстро выявить и изолировать носителя – один из главных способов борьбы с эпидемией", – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

По словам заведующего Мариупольским филиалом ГУ "Донецкий областной лабораторный центр Минздрава Украины" Владимира Терещенко, переданный Центру анализатор проб на коронавирус – один из самых современных аппаратов своего класса.

"До этого в Донецкой области не было таких суперсовременных приборов. Он достоверный, точный, быстрый. Выдает результат буквально за несколько часов. Только представьте, что раньше мы возили отобранный биоматериал в Киев или Славянск. Теперь процесс получения результатов значительно ускорится и расширит наши возможности в борьбе с коронавирусом. Будем работать не только для Мариуполя, но и для всей области. Ресурсы аппарата позволяют. Я очень благодарен Ринату Ахметову за своевременную помощь", – отметил Владимир Терещенко.

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Мэр Мариуполя Вадим Бойченко считает, что эффективность борьбы с коронавирусом теперь значительно вырастет по всему региону и пояснил, насколько важна поддержка государственной медицины.

"Поддержка друг друга, поддержка медицины – это самое важное, что происходит сегодня. Ринат Ахметов еще в феврале начал помогать стране. В том числе Мариуполю. Была целая программа разработана. Наш город на той неделе получил 15 000 тестов. Сейчас Фонд Рината Ахметова передал нам уникальное оборудование. Этот анализатор сэкономит много времени врачам, не нужно будет отправлять анализы в Киев. Благодарю за этот своевременный подарок! Уверен, что благодаря объединению усилий медицины, бизнеса, региональной и центральной власти мы скоро выйдем из этой пандемии", – сказал он.

"Безусловно, такой щедрый подарок и такая помощь от Фонда Рината Ахметова – это значительный вклад в нашу борьбу с коронавирусом. От имени областной государственной администрации хочу искренне выразить благодарность и Фонду, и лично Учредителю Фонда за такую помощь", – отметил советник главы областной госадминистрации Донецкой области Николай Трофименко.

Фонд Рината Ахметова, по личному решению Учредителя, закупил для медиков Украины 300 000 экспресс-тестов для выявления коронавируса и передал их в Стабилизационный фонд, созданный при Президенте Украины.

Тесты уже поступили в государственные больницы в Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Львовской и Киевской областях, а также в городе Киеве.

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Ринат Ахметов направил на борьбу с COVID-19 300 миллионов гривен. Для этого он объединил все ресурсы – благотворительного Фонда, ФК "Шахтер", компаний ДТЭК, Метинвест и других активов SCM для помощи Украине.

Еще в феврале, по личному решению Рината Ахметова, Фонд первым в стране отреагировал на мировой вызов угрозы пандемии коронавируса. Уже закуплено и передано МОЗ оборудование для эффективного лечения осложнений COVID-19 – высококлассные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и кислородные концентраторы.

В частности, аппараты ИВЛ от Фонда установлены в Полтавской областной инфекционной больнице, Ровенской центральной городской больнице и Закарпатской областной больнице. В названых больницах Полтавы и Ровно также установлены кислородные концентраторы для ИВЛ. Отдельно концентратор от Фонда поставлен в Волынскую областную инфекционную больницу. Медучреждения, которые уже получили оборудование от Фонда, определяло Министерство здравоохранения Украины.

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Фонд также приобрел средства индивидуальной защиты для украинских медиков: уникальный изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных EgoZlin biobag EBV, защитный биологический и противохимический костюм с фильтровально-вентиляционной установкой EOBO-20 EgoZlin, защитные одноразовые комбинезоны от химических средств, инфракрасные термометры с лазерной указкой, многослойные респираторы, защитные маски, очки.

Еще 22 аппарата ИВЛ установлены в автомобилях неонатальной скорой помощи, переданных Фондом во все области страны по проекту "200 скорых для Украины".

Фонд Рината Ахметова также закупает анализаторы проб на коронавирус в комплекте с тест-картриджами для них.

Фонд Рината Ахметова в сотрудничестве с Минцифры создали уникальные образовательные сериалы для педагогов ("Карантин: онлайн-сервисы для учителей") и совместно с ФК "Шахтер" – для школьников ("Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта"). Циклы видеокурсов размещены на странице Фонда Рината Ахметова в Facebook и YouTube-канале.

Совместно с телеканалом "Украина" Фонд создал социальные ролики, призывающие пожилых людей придерживаться правила номер один в условиях карантина – оставаться дома. В роликах #БатькиВДОМА участвуют ведущие телеканала "Украина" – амбассадоры Фонда Рината Ахметова Игорь Пупков, Олег Панюта, Григорий Герман, Алексей Суханов и известный журналист Савик Шустер.

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