Фонд Рината Ахметова подарит детям Донбасса мирное лето

Проект "Мирное лето – детям Донбасса" был запущен в 2015 году, когда стало ясно, что проживающие бок о бок с вооруженными действиями дети нуждаются в психологической реабилитации

Фото: fdu.org.ua

Богдану Зинченко из Горловки еще не исполнилось и семи лет, когда на Донбассе начался вооруженный конфликт.

"Были обстрелы, бабушка все время молилась. У нее был нервный тик и поседели волосы. Стреляли две ночи и один день. Я потом месяц отходил от этого". Эти воспоминания записали психологи детского оздоровительного лагеря, в который Богдан попал летом 2018 года в рамках программы "Мирное лето – детям Донбасса".

Когда ребенок приехал в лагерь, то был замкнутым и пугливым. Три недели спустя родные его не узнавали – глаза снова засияли, было видно, что мальчик смог забыть об ужасах, которые пришлось пережить.

Психологи Фонда Рината Ахметова, прошедшие обучение по курсу "Травма войны", с помощью различных методик выявляли у Богдана и других детей стрессовые точки и тяжелые воспоминания, обучили ребят справляться с паническими атаками и приемам саморегуляции.

Проект "Мирное лето – детям Донбасса" был запущен в 2015 году, когда стало ясно, что проживающие бок о бок с вооруженными действиями дети нуждаются в психологической реабилитации. Огромный стресс, потрясения, ужасы не могли не оставить следа в ребячьих душах.

"Поработав с детьми из Луганской и Донецкой областей, пришли к выводу, что их нужно срочно избавлять от оков переживаний, иначе в будущем все аукнется в виде неврозов и психосоматических заболеваний. У многих детей Донбасса есть различные проблемы. Кто-то боится выходить из дома, кто-то пугается громких звуков, многие страдают от панических атак. Не случайно была разработана программа реабилитации, которая стала фундаментом проекта "Мирное лето – детям Донбасса", – рассказала Марина Сорокина, психолог Фонда Рината Ахметова.

За время работы проекта "Мирное лето – детям Донбасса" отдых и оздоровление получили порядка 4000 мальчиков и девочек.

"Курс психологической реабилитации – то, что отличает отдых по проекту "Мирное лето – детям Донбасса" от пребывания в традиционном детском лагере. Через специальные игры и арт-терапию ребята прорабатывают свои страхи и тревогу", – сказала директор по развитию проектов Фонда Татьяна Кухоцкая.

Вот лишь несколько отзывов девочек и мальчиков, прошедших психологическую реабилитацию.

Алиса (Донецк): "Мне тут не страшно, я не беспокоюсь о себе, я здесь расслабляюсь, мне просто весело и хорошо. Ринат Ахметов подарил мне этот отдых, спасибо ему за это".

Андрей (Макеевка): "Тут я не вскакиваю посреди ночи из-за того, что кто-то начинает стрелять. Не хочется отсюда уезжать, здесь я встретил настоящих друзей. Это очень хороший поступок Рината Ахметова. Я ему благодарен за летний отдых, за то, что он просто такой человек. Давно в лагере не был. С 2014 года. Тот, в который я каждый год ездил, закрыли из-за того, что начались боевые действия". Фонд Рината Ахметова начинает прием заявок на новый сезон проекта, который стартует уже в июне.

Кто может принять участие в проекте "Мирное лето – детям Донбасса"

Школьники в возрасте 8–14 лет, проживающие в населенных пунктах Донецкой и Луганской областей, в том числе расположенных на линии соприкосновения и временно неподконтрольной территории Украины.

Приоритет отдается детям из многодетных, неполных семей, воспитанникам детских домов семейного типа.

Подать заявку можно по телефону Горячей линии Фонда 0-800-509-001.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Фонд Рината Ахметова подарит детям Донбасса мирное лето". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.