Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,81
30,33
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

Фонд Рината Ахметова подарит детям Донбасса мирное лето

Сегодня, 21:30

Проект "Мирное лето – детям Донбасса" был запущен в 2015 году, когда стало ясно, что проживающие бок о бок с вооруженными действиями дети нуждаются в психологической реабилитации

Фото: fdu.org.ua

Богдану Зинченко из Горловки еще не исполнилось и семи лет, когда на Донбассе начался вооруженный конфликт.

"Были обстрелы, бабушка все время молилась. У нее был нервный тик и поседели волосы. Стреляли две ночи и один день. Я потом месяц отходил от этого". Эти воспоминания записали психологи детского оздоровительного лагеря, в который Богдан попал летом 2018 года в рамках программы "Мирное лето – детям Донбасса".

Когда ребенок приехал в лагерь, то был замкнутым и пугливым. Три недели спустя родные его не узнавали – глаза снова засияли, было видно, что мальчик смог забыть об ужасах, которые пришлось пережить.

Психологи Фонда Рината Ахметова, прошедшие обучение по курсу "Травма войны", с помощью различных методик выявляли у Богдана и других детей стрессовые точки и тяжелые воспоминания, обучили ребят справляться с паническими атаками и приемам саморегуляции.

Проект "Мирное лето – детям Донбасса" был запущен в 2015 году, когда стало ясно, что проживающие бок о бок с вооруженными действиями дети нуждаются в психологической реабилитации. Огромный стресс, потрясения, ужасы не могли не оставить следа в ребячьих душах.

"Поработав с детьми из Луганской и Донецкой областей, пришли к выводу, что их нужно срочно избавлять от оков переживаний, иначе в будущем все аукнется в виде неврозов и психосоматических заболеваний. У многих детей Донбасса есть различные проблемы. Кто-то боится выходить из дома, кто-то пугается громких звуков, многие страдают от панических атак. Не случайно была разработана программа реабилитации, которая стала фундаментом проекта "Мирное лето – детям Донбасса", – рассказала Марина Сорокина, психолог Фонда Рината Ахметова.

За время работы проекта "Мирное лето – детям Донбасса" отдых и оздоровление получили порядка 4000 мальчиков и девочек.

"Курс психологической реабилитации – то, что отличает отдых по проекту "Мирное лето – детям Донбасса" от пребывания в традиционном детском лагере. Через специальные игры и арт-терапию ребята прорабатывают свои страхи и тревогу", – сказала директор по развитию проектов Фонда Татьяна Кухоцкая.

Вот лишь несколько отзывов девочек и мальчиков, прошедших психологическую реабилитацию.

Алиса (Донецк): "Мне тут не страшно, я не беспокоюсь о себе, я здесь расслабляюсь, мне просто весело и хорошо. Ринат Ахметов подарил мне этот отдых, спасибо ему за это".

Андрей (Макеевка): "Тут я не вскакиваю посреди ночи из-за того, что кто-то начинает стрелять. Не хочется отсюда уезжать, здесь я встретил настоящих друзей. Это очень хороший поступок Рината Ахметова. Я ему благодарен за летний отдых, за то, что он просто такой человек. Давно в лагере не был. С 2014 года. Тот, в который я каждый год ездил, закрыли из-за того, что начались боевые действия". Фонд Рината Ахметова начинает прием заявок на новый сезон проекта, который стартует уже в июне.

Кто может принять участие в проекте "Мирное лето – детям Донбасса"

  • Школьники в возрасте 8–14 лет, проживающие в населенных пунктах Донецкой и Луганской областей, в том числе расположенных на линии соприкосновения и временно неподконтрольной территории Украины.
  • Приоритет отдается детям из многодетных, неполных семей, воспитанникам детских домов семейного типа.
  • Подать заявку можно по телефону Горячей линии Фонда 0-800-509-001.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег дети, фонд Рината Ахметова, Мирное лето

Вы сейчас просматриваете новость " Фонд Рината Ахметова подарит детям Донбасса мирное лето". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стать супергероем может каждый: Фонд Рината Ахметова продолжает проект "Твоя суперсила!"

Сегодня, 20:06

15 апреля стартовал новый сезон проекта

"Воплощенные мечты": как Фонд Рината Ахметова меняет жизни детей

Вчера, 17:29

С 2014 года в рамках направлений "Адресной помощи" более 6000 детей получили помощь на лечение

"В беде всегда важно знать, что тебе помогут": в Киеве прошло отчетное мероприятие Фонда Рината Ахметова

12 апреля, 07:13

Помощь Рината Ахметова продолжают получать самые нуждающиеся мирные жители Донбасса и дети

14 лет добра и милосердия: отчетное мероприятие Фонда Рината Ахметова

10 апреля, 15:42

Фонд – единственный в Украине системно и масштабно оказывает поддержку и помощь жителям Донбасса, в особенности – детям

Аваков рассказал, почему разругался с Порошенко

Жена Малкина: "У мужа очень уютный XL". Фото

Главную женскую роль в фильме о Фантомасе сыграла украинка

Самые красивые дамы UFC выдали классный бой. Силикон не помешал

Горячая красотка, которая хотела быть моделью, а ведет передачу

Назван самый полезный суп

Девушка дня. Очень жаркая супруга капитана "Кардиффа"

"Бавария" может пригласить Конте

Почему же развелись Джоли и Питт и с кем остались дети

6 привычек, которые программируют на бедность
Загрузка...

НАТО нацеливается на Черное море

Сегодня, 07:38

Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в регионе. На что стоит рассчитывать Украине?

Разведчик "Кайман": Армия сделала все, что могла – нас ждал еще один "котел" и жуткие потери (укр.)

Сегодня, 07:17

По словам бойца, чтобы понять, что такое война, надо представить что-то среднее между тайским боксом и шахматами

Земельный вопрос: когда украинцы смогут продавать участки и почему опасаются иностранцев

14 апреля, 07:55

В Украине более 40 млн га сельскохозяйственных земель, ограничения на покупку хотят ввести от 20 га

Крылатые ракеты "Нептун" и "Ольха-М": что нужно знать о новинках украинской "оборонки"

14 апреля, 07:19

Украинские конструкторы создали несколько мощных ракетных систем для ВСУ

СМИ узнали неизвестные детали биографии Марины Порошенко

Аваков рассказал, почему разругался с Порошенко

Итальянская телеведущая, перед которой не устоял Балотелли