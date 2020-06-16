Фонд Рината Ахметова помогает детским домам пережить карантин

Тысячи украинских семей во время вспышки коронавируса и связанных с этим ограничений столкнулись с проблемой – как организовать обучение, отдых и быт детей, когда вся семья – круглосуточно под одной крышей. А что делать, когда в жизни по новому расписанию нужно перенастроить сразу девятерых детей? С таким вызовом столкнулась семья Паламарчуков в Мариуполе Донецкой области. "Сегодня" узнавали, как им удается переживать карантинные меры и через какие трудности пришлось пройти многодетным родителям.

Сейчас один из воспитанников детского дома семейного типа, Леонид, вместе с братьями может легко пробежать по улице. Но на долю мальчика выпало немало испытаний. В три с половиной года малыш вместе с годовалым братом оказались в шаге от смерти.

"Их изъяли у мамы, когда она на несколько дней оставила их одних дома. Они ничего не ели, у них нечего было пить, у них не было воды. У них был отек головного мозга", – рассказывает воспитательница детского дома семейного типа Ольга Паламарчук.

Братьев усыновила семья Паламарчук. На тот момент старший Леня не мог ни ходить, ни разговаривать. Прогнозы врачей были неутешительными.

"Ему говорили, что он ходить не будет и что он не будет учиться в нормальной, обычной школе. У него был порез ног. У него мышцы почти не сокращались", – рассказывает Ольга.

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Но родительская забота и любовь сделали почти невозможное.

"Жизнь очень изменилась. Мама с папой начали со мной каждый день бегать, я занимался спортом, а потом я начал приседать, отжиматься. Когда мама мне помогала, я чувствовал, что у меня вообще ничего не болит", – говорит теперь воспитанник детского дома семейного типа Леонид Паламарчук.

Сейчас в семье Паламарчуков – девять детей. Самому старшему уже исполнилось 18, младшему – всего год.

Как организовать повседневную жизнь, когда вся большая семья круглосуточно находится вместе? С таким вызовом во время карантина столкнулась многодетная мама. Но правильно организованный режим сплотил большую семью и пошел детям на пользу, рассказывает Ольга.

"У меня Ксения только в феврале начала читать, она учится в третьем классе. Программу третьего класса она, конечно, не усваивает. Мы с ней смогли подтянуться в чтении, подтянуться в математике", – рассказывает Ольга.

Едва ли не самой большой проблемой во время карантина стали закупки продуктов, рассказывает многодетная мама. На помощь таким семьям, как Паламарчуки, пришел Фонд Рината Ахметова.

"Это очень хорошая материальная помощь. Очень важно, что это привезли домой, нам не пришлось ходить в магазин. Нам не пришлось с кем-то контактировать, нам привезли домой, и это чудесно. Большое спасибо!" – говорит воспитательница детского дома семейного типа.

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Всего продовольственные наборы от Фонда Рината Ахметова в Донецкой области получили 54 дома семейного типа.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что Фонд Рината Ахметова оказывает помощь ветеранам труда, которые вынужденны находиться на самоизоляции во время карантина.

Также мы сообщали, что Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с коронавирусом в Украине, что является беспрецедентной помощью в масштабах страны.

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