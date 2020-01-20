Фонд Рината Ахметова поддерживает раненных на Донбассе детей

Они получили ранения и потеряли родной дом. Переселенка с Нетайлово Маргарита Леонова, воспитывающая в одиночку троих детей, до сих пор преодолевает множество трудностей. Именно поэтому для семьи переселенцев любое внимание – бесценно. Потому что не дает пасть духом и помогает жить дальше.

Сейчас Маргарита с детьми живет в городе Часовой Яр Донецкой области. Ее сын Максим – счастлив, когда все живы и здоровы.

"Когда мои дети улыбаются, тогда и на душе хорошо, спокойно", – говорит переселенка с Нетайлово Маргарита Леонова.

Семья Леоновых в Чаосовой Яр переехала после трагедии, которая произошла с ними в прифронтовом Нетайлово. Троих детей Маргариты ранило осколками снаряда. Младшие – получили тяжелые травмы головы.

"Нас вертолетом в Днепр отправили, и только там, на третьи-четвертые сутки Иван очнулся", – рассказывает переселенка с Нетайлово Маргарита Леонова.

С тех пор прошло четыре с половиной года.

"Дети становятся прежними, как и раньше, до войны, – такими же счастливыми", – говорит Маргарита.

Это стало возможным благодаря курсам реабилитации в санаториях Украины. Восстановить здоровье детям помог Фонд Рината Ахметова.

"С помощью реабилитации они восстанавливаются. Это очень помогает", – признается Маргарита Леонова.

Семью Леоновых Фонд поддерживает уже пятый год. И в рамках акции "Ринат Ахметов – детям!" Леоновым также подготовили сюрпризы.

"Дети любят подарки, и сегодня нам подарили сладости и бадминтон", – радуется сын Маргариты Иван Леонов.

Акция "Ринат Ахметов – детям!" уже 19 лет дарит мальчикам и девочкам новогодние чудеса – воспитанникам интернатов, детских домов семейного типа, а также тем, кто пострадал во время боевых действий.

"Большое спасибо Ринату Ахметову за то, что помогает тем деткам, которые пострадали", – говорит Маргарита Леонова.

Братья Леоновы – одни из тысячей детей, принявших участие в благотворительной инициативе.

"Акция "Ринат Ахметов – детям!" – самая масштабная в стране, многолетняя и непрерывающаяся традиция добра и личного участия Рината Ахметова в судьбах сотен тысяч детей. Стартовав 19 лет назад, она стала основой благотворительной деятельности Фонда. В 2019 году участниками акции стали 90 тыс. ребят, а за последние пять лет – 700 тыс. мальчишек и девчонок. Все они наряду с подарками получили стимул к успеху и уверенность в своих силах", – говорит директор программ и проектов Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.

В семье Леоновых верят: если очень захотеть, то сбудется даже невыполнима мечта.

"Я мечтаю стать фермером", – говорит сын Маргариты Максим Леонов. "А я – машинистом паровоза", – добавляет его брат Иван.

"Мечтаю, чтобы дети были здоровы и счастливы", – говорит о своем сокровенном желании Маргариты Леонова.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как Фонд Рината Ахметова помог с операцией на сердце мальчику из Краматорска.

Также Фонд Рината Ахметова дарит подарки семьям с приемными детьми.

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