Фонд Рината Ахметова поддерживает ветеранов труда на Донбассе

На них в последние годы свалилось множество испытаний, одно из которых - коронавирус

Из-за вынужденной самоизоляции во время общенационального карантина, вызванного вспышкой коронавируса, тысячи ветеранов труда столкнулись с нехваткой продуктов. Ветераны много лет отдали тяжелому труду в промышленности. Ради процветания страны не жалели собственного здоровья. А сейчас сами нуждаются в дополнительной защите и заботе. Тяжелее всего тем, кто оказался в зоне вооруженного конфликта на Донбассе. Пережить последствия карантина ветеранам помогает Фонд Рината Ахметова.

94-летний житель Покровска Владимир Федоров декламирует собственные стихи о нелегком труде шахтеров и о любви. Первые строки написал, когда уже был на пенсии. На данный момент написал уже более 15 сборников.

"Папа у меня поэт, который начал писать стихи в 70 лет. Крайняя книга – "Достоинство по наследству". Уже более современная, уже биография здесь, все есть", – рассказывает дочь Владимира Федорова Оксана Кушнаренко.

О жизни отца можно написать отдельную книгу, добавляет дочь. Студентом Владимира Федорова силой вывезли в Германию. Освобождения пришлось ждать несколько лет. Нечеловеческие условия сказались на здоровье – проблемы с легкими, сердцем и зрением. Но, несмотря на это, получил два высших образования, преподавал в институте.

"Работал начальником угольного эксплуатационного участка. Самая высокая должность, которую мог занимать беспартийный", – рассказывает Владимир Федоров.

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У Владимира Федорова – пятеро детей, девять внуков и одиннадцать правнуков. Но сейчас вся большая семья разбросана по разным странам. Вспомнить родные лица и окунуться в воспоминания помогают старые семейные фотографии.

"Вот ты молодой такой парень. Витю держишь маленького. Помнишь? Над обрывом, на речке вы где-то были. "Высота радует и захватывает", или "В надежных руках" – ты подписал", – показывает Оксана фотографии отцу.

Сейчас Владимиру Федорову трудно передвигаться. Он не выходит на улицу. К хроническим проблемам со здоровьем добавилась угроза заболеть коронавирусом. Чтобы не подвергать пожилых людей опасности и не оставить без внимания – Фонд Рината Ахметова начал отдельную социальную акцию.

"Помогать здесь и сейчас тем, кому это необходимо больше всего – это принцип, по которому работает Фонд Рината Ахметова. Сейчас больше других в помощи нуждаются пожилые люди, проживающие в зоне вооруженного конфликта. На них в последние годы свалилось множество испытаний, последнее из которых – коронавирус. Поэтому Фонд Рината Ахметова, совместно с ДТЭК и компанией "Метинвест" доставят 10 тысяч продуктовых наборов ветеранам труда, проживающих на Донбассе", – говорит директор проектов и программ Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.

Владимир Федоров стал одним из первых, кто получил продукты. Набор волонтеры оставляют у дверей дома ветерана. А уже через минуту тот рассматривает содержимое пакета.

"Самое главное – это внимание. И это очень приятно, очень приятно. И ему, и мне, и всем нам, что о нем помнят", – говорит дочь Владимира Федорова Оксана Кушнаренко.

"Ринату Ахметову – благодарность! Я его просто люблю – без подарков, без ничего. За его деловитость, за его честность. Вот я за что его люблю", – говорит житель Покровска Владимир Федоров.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как медики в разных регионах Украины получают от Фонда Рината Ахметова тесты на COVID-19.

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Также мы сообщали, что Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с коронавирусом в Украине, что является беспрецедентной помощью в масштабах страны.

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