Фонд Рината Ахметова помог с операцией на сердце 13-летнему футболисту

Сейчас Ярослав играет в футбол без всяких ограничений

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Семь лет подряд 13-летний мариуполец Ярослав Ищенко идет к своей цели. Все свободное время он посвящает любимому делу – футболу. Парень мечтает о спортивной карьере и делает все, чтобы достичь в этом успеха. Но помешала сложная болезнь. Однако Ярослав преодолел это испытание смотрите.

Футбол для Ярослава давно уже — на первом месте. Играет и болеет он с детства.

"Моя мечта в футболе – это, чтобы вырасти и прославить город Мариуполь. И просто попасть в какой-то хороший клуб", – говорит Ярослав Ищенко.

А пока парень тренируется в местной юношеской команде.

"В команде его все уважают, дружат, в принципе коллектив у нас неплохой", – говорит тренер детско-юношеского клуба Николай Чесноков.

Всегда активный и выносливый, Ярослав начал замечать слабость после физических нагрузок. На обследовании выяснилось, что у парня — порок сердца.

"Он говорит: та как бы не тревожило, а сейчас — стал домой приходить и как бы задыхаться начал" – пересказывает слова Ярослава тренер детско-юношеского клуба Николай Чесноков.

Для мамы диагноз прозвучал, как приговор. Вскоре она с сыном оказались в столичной больнице.

"Я помню, я целый час просидела под кабинетом в слезах, потому что я не могла поверить", – говорит мама Ярослава Оксана Ищенко.

Сам Ярослав воспринял новость очень по-взрослому.

"Я сидел, ждал маму, она пришла, сказала, что всё будет нормально, но я то понимал, что придется делать операцию, и я с этим спокойно смирился", – говорит Ярослав Ищенко.

Врачи объяснили, что отверстие в сердце мальчика можно закрыть окклюдером безболезненно, и без длительного восстановления. Вот только средства на современное устройство семье, состоящей из мамы и сына, взять негде. Тогда решили обратиться в Фонд Рината Ахметова.

"Я очень благодарна, что нам помогли, что нас услышали, потому что я не знаю, как бы мы ее сами бы сделали, эту операцию. Как хочешь, так и выкарабкивайся, так и ищи, как вылечить своего ребенка", – говорит мама Ярослава Оксана Ищенко.

Операция прошла успешно. Ярослав навсегда забудет о пороке сердца.

"У Ярослава — врожденный порок сердца, открытый артериальный проток. Там при неблагоприятных условиях – это стоматология, ЛОР-процедуры, это любая вирусная инфекция – может садиться инфекция и вызывать серьезные осложнения", – объясняет эндоваскулярный кардиохирург Наталья Ящук.

Теперь такие осложнения будущем футболисту не грозят.

"Я понимал, если мне не сделают операцию, то дальнейшая моя жизнь с футболом окончится. Поэтому я хочу сказать очень большое спасибо Фонду Рината Ахметова, если бы не они, то не знаю, чтоб я делал", – говорит житель Мариуполя Ярослав Ищенко.

Сейчас Ярослав гоняет в футбол без всяких ограничений, а мама болеет за сына со спокойным сердцем.

Напомним, что ранее Фонд Рината Ахметова помог четырехлетней Веронике обрести слух.

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