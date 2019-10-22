Фонд Рината Ахметова помог четырехлетней Веронике обрести слух

На сегодня благодаря поддержке Фонда уже более 150 детей могут слышать

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Родители четырехлетней Вероники, как ее врачи, не подозревали о болезни девочки несколько лет. Маленькая Вероничка из Краматорска Донецкой области, казалось бы, реагировала на звуки, но при обследовании выяснилось, что у ребенка – недостаток слуха. Именно поэтому активный и любознательный ребенок до сих пор не разговаривает.

Дома девочка играется с морской свинкой. Животное в доме – не просто ради забавы. Для ребенка это своеобразное познание мира.

"Она за ней сама ухаживает, кормит, умеет уже подражать звукам "пи-пи-пи", – рассказывает мама Вероники Наталья Короткова.

Более сложные слова для девочки недоступны. А недостаток слуха препятствует полноценному развитию.

"Были такие моменты, когда я плакала, и она плакала, потому что я не понимаю, что она хочет. Она могла просто истерически орать", – вспоминает мама Вероники.

У девочки – нейросенсорная тугоухость четвертой степени. Для Коротковых этот диагноз был как гром среди ясного неба. Девочка родилась вполне здоровой. Недостаток обнаружили позже.

"Это страшно, хотя многие говорили с этим диагнозом можно жить. Нет, нельзя", – говорит бабушка Вероники, Наталья Короткова.

Проблемы со здоровьем можно было распознать раньше, но у Натальи это первый ребенок, и женщине не хватило опыта.

"Ребенок ходил, маленький, за музыкальной игрушкой, ходил, в ладоши хлопал. Я могу понимать, что ребенок не слышит? Конечно же, нет", – говорит мама Вероники Наталья.

Врачи подчеркивают: при малейшем подозрении следует бежать на обследование.

"Причинами тугоухости у детей являются патологии при родах, недоношенность, также наследственность играет роль, тяжелые инфекции, заболевания", – объясняет врач-слухопротезист Александр Рябцев.

Несколько месяцев назад Веронике сделали операцию по кохлеарной имплантации одного ушка. Но для полного восстановления этого мало.

"Слуховой аппарат была необходимость поставить, так как второе ушко – голое. Это было необходимо, чтобы слуховой нерв был задействован и дальше, чтобы он не атрофировался, чтобы не умер", – рассказывает мама девочки Наталья Короткова.

После операции денег на дорогое устройство семье не хватало. Но наедине со своей бедой Коротковы не остались. Им помог Фонд Рината Ахметова. На сегодня, благодаря поддержке Фонда, уже более 150 детей могут слышать.

"Спасибо, конечно, большое Ринату Леонидовичу за то, что он помогает таким деткам, которые лишены радости, за то, что у них она появляется", – говорит бабушка Вероники Наталья Короткова.

Впереди у Вероники – долгий путь реабилитации. Она будет заниматься с логопедом и сурдопедагогами, чтобы пойти в обычную школу и порадовать родных успехами.

"Хочется, чтоб она побыстрее заговорила, очень хочется, чтобы сказала "мама", "бабушка", – говорит бабушка четырехлетней Вероники Наталья Короткова.

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