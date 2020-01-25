Фонд Рината Ахметова помогает девятилетней девочке, раненной пять лет назад на Донбассе

Еще пять лет назад правая рука девочки была полностью обездвижена

Девятилетняя Маша Демченко из Мариуполя увлеклась рисованием и планирует вступить в художественную школу. Ее кумир – выдающийся художник Куинджи. Еще пять лет назад правая рука девочки была полностью обездвижена. Это случилось в результате обстрела микрорайона Восточный. Тогда Маша и получила ранения.

"Все, кто к нам в гости приходит, спрашивают – что это за картина. Всем очень нравится", – показывает рисунок Маши на обоях ее мама Яна Демченко.

Даже разрисованные обои – повод не для ссоры, а для будущего ремонта. Так родители поощряют творческие порывы Марии.

"Мне очень понравилось рисовать на стене, потому что это удобно!" – говорит девятилетняя Маша.

Все свободное время девочка проводит с карандашом в руках. Рисует природу, животных или еду. На будущее – большие планы.

"Я знаю то, что у нас Куинджи был художником, и мне хочется тоже стать таким художником", – говорит Маша Демченко.

Едва заметный шрам на правой руке заставляет постоянно делать перерывы. Потому что пальцы начинают неметь. Все – из-за травмы, которую Маша получила ровно пять лет назад.

"Мы вышли с ребёнком на улицу, отошли недалеко от дома, и произошел обстрел. Мой ребенок был ранен", – вспоминает мама Маши Яна Демченко.

Яна помнит тот обстрел микрорайона Восточный. Ужаса, который перенесла тогда, не забудет никогда.

"Перед нами оперировали девочку, ей отрезали ногу до колена. И я боялась, что мой ребенок останется без руки. Сделали операцию, сказали -все удачно, но нужна разработка", – говорит Яна Демченко.

Постоянные массажи и упражнения давали определенный эффект. Рука начала двигаться. Но наибольшего успеха достигли после курсов лечения в лучших санаториях страны с помощью Фонда Рината Ахметова, который предоставляет системную поддержку детям.

"Все эти пять лет, эти колоссальные достижения по разработке руки стали возможными благодаря предоставленной помощи Фонда Рината Ахметова. Я очень благодарна, так бы сама я не вытянула", – говорит Яна Демченко.

Яна показывает нарядные платья, которые она сшила за несколько часов. Мама приложила много усилий, чтобы на детском празднике Маша была лучшей.

На мероприятии девочка выбрала себе занятие по душе. Даже здесь нашла, что разрисовать.

"Я разукрашивала двух птичек и наклеила их на дерево дружбы, они там мирно живут и все играют", – говорит маленькая жительница Мариуполя Маша Демченко.

Уже в этом году Маша планирует пойти в художественную школу. Родители уверены: травма не помешает в осуществлении мечты.

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Также Фонд Рината Ахметова дарит подарки семьям с приемными детьми.

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