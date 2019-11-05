Фонд Рината Ахметова помог двухлетней Маше из Константиновки услышать мир

Благодаря проекту Теперь я слышу детям уже установлено более 150 высокочувствительных слуховых аппаратов

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У двухлетней Маши из Константиновки – тяжелая степень тугоухости. Заболевания передалось ей от родителей, которые плохо слышат.

Папа и мама всегда мечтали о полноценной жизни для дочери. Чтобы девочка могла слышать и разговаривать, ей необходимо было установить слуховые аппараты. Но оплатить современные устройства родители были не в состоянии. Девочке помог Фонд Рината Ахметова.

Сегодня встретились с семьей Маши в Константиновке Донецкой области.

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В девочке души не чают все члены семьи. Маша хорошо понимает слова любви на языке жестов. Общаться иначе они не могут. Родители – не слышат и не говорят. А недавно и у девочки обнаружили наследственную тугоухость.

"Она взяла все гены папины. А папа с рождения не слышит", – говорит бабушка Маши Раиса Микитюк.

Из-за болезни – ежедневные неудобства. Семье трудно в общественном транспорте и ЖЭКе, в банке и магазине.

Правда, в местном магазине они – постоянные покупатели, и уже смогли найти общий язык с продавцами. Смотрят на калькулятор, на котором продавцы показывают цены.

Взрослые к таким ситуациям привыкли, но для своей дочери мечтают о другой жизни.

"Научить ребенка всему: разговаривать и слышать, и общаться с людьми", – говорит бабушка Маши Раиса Микитюк.

Услышать окружающий мир ребенку помогли слуховые аппараты. Вот только оплатить такие устройства семья не в состоянии. Они живут на социальные пособия. А папу не берут на постоянную работу.

"Где-то оформиться и работать он не может, он может там пойти или грузчиком, где-то что-то помочь", – говорит Раиса Микитюк.

Нехватка денег их не остановила. Выход нашла бабушка. Узнала, что слуховые аппараты детям покупает Фонд Рината Ахметова и обратилась на "горячую линию". Двухлетней Маше помогли.

Когда Маше установили современный слуховой аппарат, она начала реагировать на звуки и на хлопки. Такие "апплодисменты" улучшают настроение. Теперь она слышит все, что происходит вокруг.

"Она будет общаться с детьми, слышать речь разговорную. Мы надеемся, что мы поднимем ее и научим всему", – говорит бабушка Маши Раиса Микитюк.

Чтобы помогать детям с недостатками слуха, Фонд Рината Ахметова создал проект "Теперь я слышу". Благодаря ему уже установлено более 150 высокочувствительных слуховых аппаратов.

"Благодарны мы в первую очередь Ринату Леонидовичу, что он откликнулся, его Фонд, на эту нашу просьбу. Это большая помощь для нас", – говорит бабушка Маши Раиса Микитюк.

Теперь Маша сможет ходить в обычный детский сад, а потом – в школу.

"Стараемся, очень много занимаемся, чтоб она это все могла усвоить, все эти звуки", – рассказывает бабушка Маши.

С задачами Маша справляется хорошо. Бабушка верит, что вскоре внучка произнесет свои первые слова.

Напомним, Фонд Рината Ахметова возглавляет ТОП-3 благотворительных организаций в Украине, опережая по показателям известности Международный комитет Красного Креста. Об этом говорят результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в июне 2019 года. Благодаря большим национальным проектам Фонда, более 95% жителей Украины знают о благотворительной деятельности Рината Ахметова.

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