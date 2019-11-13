Фонд Рината Ахметова помог мальчику из Краматорска с операцией на сердце

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У жителя Краматорска, Донецкой области, 10-летнего Вани Журавлева, обнаружили опасную болезнь – порок сердца. Причем все десять лет жизни мальчика ни он сам, ни его родители не догадывались о врожденной болезни, которую обнаружили совершенно случайно. Врачи сообщили родителям, что без оперативного вмешательства не обойтись.

"Чтобы тебе было вообще не больно, нужно сделать такой укольчик, который все заморозит", – объяснил мальчику кардиохирург Игорь Дитковский.

Разговаривать с пациентом кардиохирург продолжал и во время операции: "Вань, как дела? – спрашивает хирург пациента. Хорошо! – Молодец!".

Всего лишь за полчаса до этого момента десятилетний Ваня с отцом обсуждали будущую операцию и волновались, а Юрий украдкой звонил жене. В больницу приехали вдвоем.

"Дома остались младшая сестра, ей четыре года, и моя мама" – говорит юный житель Краматорска.

О пороке сердца у Вани узнали во время медосмотра – врачи направили парня к профильным специалистам.

"Дали направление для консультации у кардиохирурга детского. Мы с этим направлением поехали в Харьков, подтвердился этот диагноз – открытый артериальный проток", – говорит папа мальчика.

Операция была необходима, но окклюдер, которым закрывают отверстие в сердце пациента, оказался слишком дорогим. Семья Журавлева не первая, которая обратилась за помощью в Фонд Рината Ахметова.

"Мы приехали в клинику Амосова, здесь очень много людей, которые нуждаются в помощи. Врачи здесь хорошие, профессиональные. И, бесспорно, помощь Фонда очень многим нужна", – говорит Юрий Журавлев.

Фонд оплатил имплант, от которого зависит полноценное будущее Вани.

"Мы использовал специальную тоненькую спираль, которую мы имплантировали через ножку. Во время операции Ваня не спал, он был с нами в контакте, в принципе, проявил себя как настоящий мужчина", – рассказывает эндоваскулярный кардиохирург Игорь Дитковский.

Через несколько дней отец и сын уже были дома, в Краматорске. Ваня ведет привычный образ жизни, и только его мама до сих пор взволнованно вспоминает пережитое.

"Мне ребенок позвонил и сказал – мама, мне все делали без общего наркоза, я все это видел, мне все врач рассказывал", – вспоминает мама Вани Ольга Журавлева.

По ее словам, без помощи Фонда не справились бы.

"Это очень дорогостоящая операция, которую оплатить, конечно, вот так найти такую сумму денег – это очень проблематично. И Ринат Ахметов, Фонд его, делает очень большое дело, большое ему спасибо", – подчеркнула Ольга Журавлева.

Полностью после операции Ваня восстановится через несколько недель. А сейчас его самая большая проблема – нельзя играть в футбол. Впрочем, ему нравится проводить время и за шахматами.

Напомним, что юбилейный, 15-й год своей работы, Фонд Рината Ахметова начал с беспрецедентного и не имеющего аналогов по масштабам проекта "200 скорых для Украины". Суперсовременное оснащение автомобилей, часть из которых – уникальные скорые на базе внедорожников, с восторгом приняли медики в городах и селах всей страны.

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