Фонд Рината Ахметова помог ребенку из Славянска обрести слух

Благодаря Фонду с 2007 года уже установлено более 150 высокочувствительных слуховых аппаратов

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Жители Славянска Донецкой области, Роман и Елена Андрияши, ждали ребенка почти 20 лет. Они преодолели и проблемы со здоровьем, и недоброжелательное отношение окружающих. Супруги страдают от недостатка слуха.

К сожалению, болезнь передалась и сыну. Саша – это маленькое счастье в семье Андрияш.

С корреспондентами "Сегодня" Елена Андрияш общается на языке жестов, с помощью переводчицы – своей сестры Ольги Костинко.

"Из-за возраста полностью всю беременность я не выносила. Сашенька родился раньше, в шесть месяцев, с весом 1250 кг", – рассказала жительница Славянска Елена Андрияш.

Родители Саши ничего не слышат с самого рождения. Это очень мешает полноценной жизни. Однако Андрияши ​​не отчаиваются.

Елена – водитель со стажем. Умело управлять машиной научилась, несмотря на сомнения окружающих.

"Директор сначала испугалась меня брать, потому что никогда не сталкивалась с глухонемыми людьми", – объясняет Елена.

А еще Елена рисует и занимается рукоделием.

"Я не хочу, чтобы ребенок рос в мире тишины. Это очень неудобно. На улице ты не слышишь, не слышно, где машина проезжает, с врачом неудобно общаться", – объяснила Елена.

Мальчику еще можно помочь современными мощными слуховыми аппаратами. Но приобрести такие устройства родителям не под силу.

"У нас и со зрением проблемы, операции делали, плюс еще невралгия, и в итоге уходили на это деньги", – говорит сестра Елены Ольга Костинко.

Андрияши ​​обратилась за помощью в Фонд Рината Ахметова. Там откликнулись. И уже через некоторое время слухопротезист настраивает аппараты.

"Аппараты одеваются в маленьком возрасте, ребенок начинает учиться разговаривать, слышать окружающие звуки", – рассказала специалист Ольга Орос.

Реакция Саши на первые услышанные звуки радует родителей и врача.

"Ринату Ахметову огромная благодарность, низкий поклон. Спасибо, что дает надежду", – сказала сестра Елены Ольга Костинко.

Фонд Рината Ахметова с 2007 года помогает детям с нарушениями слуха. Уже установлено более 150 высокочувствительных слуховых аппаратов.

"Огромное спасибо Ринату Леонидовичу, это великое счастье для нас!" – поделилась своими эмоциями Елена Андрияш.

Елена с мужем своим примером доказывают, что преодолеть можно любые трудности. И не сомневаются – их сын будет счастливым, ведь теперь он – слышит.

Напомним, Фонд Рината Ахметова возглавляет ТОП-3 благотворительных организаций в Украине, опережая по показателям известности Международный Комитет Красного Креста. Об этом говорят результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в июне 2019 года. Благодаря большим национальным проектам Фонда, более 95% жителей Украины знают о благотворительной деятельности Рината Ахметова.

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