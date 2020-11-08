Фонд Рината Ахметова помог с операцией на сердце двухлетнему Никите с Донбасса

У ребенка был порок сердца, который требовал хирургического вмешательства

Страх и паника. В таком состоянии были родители двухлетнего Никиты с Донбасса. В прошлом году они узнали, что у сына – врожденный порок сердца. Такие дети часто болеют и ограничены в занятиях спортом. Устранить порок способна была только дорогостоящая операция. Сумма оказалась заоблачной для супругов. "Сегодня" узнавали, как помогли мальчику.

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Корреспонденты встретились с семьей Никиты. Мальчик оживленно бегает наперегонки с воздушным шариком. Во время прогулок двухлетнего Никиту сложно удержать на месте. Он познает окружающий мир и заряжает всех позитивом.

"Я могу сказать, что у тех людей, с которым он встречается, он всегда вызывает положительные эмоции", – рассказывает мама мальчика Валерия Карнаух.

Но родители вынуждены были ограничивать контакты сына – из-за опасности для его здоровья.

"Сокращали наше время пребывания на площадках детских. Естественно, мы не ходили в развлекательные центры, чтобы максимально избежать заболеваний", – объясняет Валерия.

Видео: Сегодня

То, что у Никиты – врожденный порок сердца, подтвердили четверо специалистов. Все они были единодушны – нужна операция.

"Когда на УЗИ говорят тебе, что у ребенка что-то открыто и это требует операции, кончено, у меня возникали в воображении картинки, что для этого надо разрезать грудную клетку, входить в сердце. Кроме этого – испуг и паника", – признается Валерия Карнаух.

Но родителей напугала не только операция, но и стоимость имплантата.

"Когда нам озвучили суммы, мы поняли, что для нас это нереально в ближайшее время. Поэтому мы обратились в Фонд Ахметова", – говорит отец Никиты Владимир Карнаух.

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Вскоре на Никиту ждали специалисты Института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова. Здесь мальчику установили специальный имплантат.

"Спиральки полностью зарастают клеточками. После этого ребенок сможет заниматься спортом, жить абсолютно полноценной жизнью", – рассказывает эндоваскулярный кардиохирург Игорь Диткивский.

Страх родителей относительно разрезов, шрамов и длительного восстановления после операции был ложным. Вся процедура длилась не больше часа. На финальной диагностике можно услышать, как бьется здоровое детское сердце.

"Можно отдавать его в детский сад, он будет развиваться со всеми сверстниками", – радуется отец Никиты.

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"Я, конечно, хочу выразить большую искреннюю признательность лично Ринату Леонидовичу за то, что он вообще создал и воплотил в жизнь такие проекты, которые помогают людям не терять надежду, когда они сталкиваются с такими сложными жизненными обстоятельствами, когда они понимают , что им самим не справится. Это спасает жизни людей и дарит им надежду", – говорит мать Никиты Валерия Карнаух.

Несмотря на юный возраст, мальчик активно демонстрирует способности к футболу. Теперь для занятий спортом нет никакой преграды.

"Все всегда отмечали, что это будущий футболист. Мы теперь спокойно можем думать о какой-нибудь секции футбола", – говорит Валерия.

Кроме Никиты, помощь в рамках программы Фонда Рината Ахметова "Здоровое сердце" уже получили более 120 детей.

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Также мы сообщали, что Фонд Рината Ахметова, согласно опросам социологов, – самая известная благотворительная организация в Украине.

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