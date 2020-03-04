Фонд Рината Ахметова помог с операцией на сердце двухлетней Аленке из Мариуполя

Фонд помогает детям с пороками сердца с 2013 года

Аленка из Мариуполя родилась с множественными пороками в сердце. Ей срочно нужна была операция. Один пролив в сердце так и не закрылся. Два года девочка жила с надеждой на помощь. И вот, на ее день рождения, произошло чудо.

О том, что у нее под сердцем больной ребенок, мама Аленки – Анастасия Филатова, узнала во время одного из первых УЗИ. Врачи предупредили будущую маму о врожденных пороках развития ребенка, но успокоили тем, что с ними девочка будет жить.

"Были обнаружены множественные дефекты в сердце, они потом сами зажили, а проток так и остался открытым", – рассказывает мама Аленки Анастасия Филатова.

Аленка в семье – вторая дочь. Ей уже два года. Старшей, Жене – четыре. Семья живет очень скромно. Мама – в декретном отпуске, папа – слесарь на заводе. Бабушки и дедушки уже ушли из жизни. Когда родители узнали о стоимости лечения для Леночки, упали в отчаяние.

"Понимали, что как-то пришлось бы собирать, и это заняло бы какое-то время", – говорит Анастасия Филатова.

Но в жизни Алены произошло настоящее чудо. В день рождения крохи, 28 ноября, Анастасия позвонила в Фонд Рината Ахметова.

"Я связалась с консультантами Фонда, и началась работа", – вспоминает мама Алены.

Уже в январе на Аленку ждали столичные хирурги, но девочка заболела. Операцию пришлось отложить. В феврале операцию, в конце концов, провели.

"Боталлов проток был надежно перекрыт окклюдером, который купил ребенку Фонд Рината Ахметова. Кроме этого, мы обнаружили атипичную анатомию. Жизни ребенка ничего не угрожает, а дальше будем дообследовать и принимать правильную тактику", – объясняет эндоваскулярный кардиохирург института Амосова Игорь Диткивский.

Уже на следующий день Алена с интересом знакомится с новыми игрушками. А мама не сдерживает слез радости.

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"Благодаря Фонду Рината Ахметова наша мечта осуществилась. Вы подарили здоровье нашей девочке. За это большая благодарность от всей нашей семьи", – говорит Анастасия Филатова.

Фонд помогает детям с пороками сердца с 2013 года. На сегодня уже поведенная 121 операция по установлению окклюдеров.

Дома на девочку с нетерпением ждала старшая сестренка. Женя чувствовала, что с Аленкой что-то происходит.

"Хочу, чтобы у Алены было здоровое сердце. Потому что было плохое сердце. Ей операцию сделали", – говорит сестричка Алены Женя.

Уже несколько недель они снова неразлучны. Теперь счастливому детству ничего не препятствует.

"Алена смотрит на Женю, повторяет. Бегают, прыгают, потом рисуют", – радуется мама Анастасия Филатова.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как Фонд Рината Ахметова помог с операцией на сердце двухлетнему Захару Сивову.Ребенку установили тяжелый диагноз, порока сердца. Два года Карина Сивова пыталась спасти сына. Во время очередной консультации врачи посоветовали женщине обратиться в Фонд Рината Ахметова. Благодаря помощи Фонда Рината Ахметова мальчику сделали высокоточную эндоваскулярную операцию.

Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация Украины. Это подтверждают результаты исследования, проведенного Украинским центром изучения общественного мнения "Социоинформ" в июне-августе 2019 года.

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