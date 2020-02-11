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Фонд Рината Ахметова помог с операцией на сердце пятимесячной девочке

11 февраля, 16:12

Фонд помогает детям с пороками сердца с 2013 года

Около пяти тысяч детей ежегодно в Украине рождаются с пороками сердца. Треть из них нуждается в срочном хирургическом вмешательстве. Для спасения жизни пятимесячной Миланы из Донецкой области нужен было дорогостоящий имплантат. Его предоставил Фонд Рината Ахметова.

Мама Миланы Алина Борзенко рассказывает о своей дочери. Милана родилась немного раньше срока, но без осложнений.

"Ребенок и рождение ребенка – это счастье. Счастье для семьи, счастье для родителей. Мечтаешь о том, чтоб твой ребёнок был здоров", – говорит мама Миланы Алина Борзенко.

Первый месяц так и жили: не подозревали, что есть проблемы со здоровьем ребенка. Но впоследствии врачи обнаружили у девочки порок сердца – слишком большой для ее возраста.

"Мы настолько были шокированы, мы никогда не думали, что нас это коснется". – вспоминает мама Миланы.

Шесть миллиметров – такой проток влияет, в первую очередь, на работу сердца и легких.

"Ты не знаешь, что делать в первую очередь. Ты не знаешь, куда бежать. Ты не знаешь, куда идти и ты не знаешь, что будет дальше. Это самое страшное", – делиться переживаниями Алина Борзенко.

Алина говорит – надежду возлагали на Фонд Рината Ахметова. Там и откликнулись. Отреагировали быстро, и операцию провели в сжатые сроки.

"Труднее всего было, когда ее уже начали оперировать. Это самое страшное. Что будет и как все пройдет?" – вспоминает свои переживания мама Миланы Алина Борзенко.

На ангиографии видно: участки с легкими девочки слишком темные. Это означает, что там была избыточная жидкость.

"Легкие получают кровь через эту боталлову протоку в два раза, а то и в три раза больше, чем должны получать. Возникает легочная гипертензия, которая может привести к необратимым последствиям", – объясняет эндоваскулярный кардиохирург института Амосова Игорь Диткивский.

Но все прошло успешно и окклюдер закрыл эту проблему.

"Спасибо Фонду Рината Ахметова за то, что он помогает детям, помогает семьям. И даёт счастливую жизнь и здоровое сердечко. Нужны такие программы, нужны такие Фонды, чтобы помогать семьям, чтобы помогать им быть здоровыми", – говорит мама Миланы Алина Борзенко.

Фонд Рината Ахметова помогает детям с пороками сердца с 2013 года.

"В рамках проекта "Ринат Ахметов – детям. Здоровое сердце" проведено 119 операций по установке импланта- окклюдера. Сегодня помощь могут получить дети до 18 лет из малозащищенных категорий с регистрацией в Донецкой и Луганской областях", – говорит руководитель программ Фонда Рината Ахметова Екатерина Терзиева.

Теперь сердце у ребенка здоровое и у мамы -спокойное. Алина уверена: каждый день для ее дочери будет радостным.

"Я уверена, что у нас будет все хорошо. Мы будем здоровые, счастливые и все у нас будет прекрасно", – говорит мама Миланы Алина Борзенко.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как Фонд Рината Ахметова помогает пенсионерке из Красногоровки, которая живет одна во всем подъезде.

Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация Украины. Это подтверждают результаты исследования, проведенного Украинским центром изучения общественного мнения "Социоинформ" в июне-августе 2019 года.

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Источник: Сегодня

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