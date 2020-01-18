Фонд Рината Ахметова помог с операцией на сердце ребенку из Краматорска

Елена Удод из Краматорска Донецкой области в одиночку воспитывает сына. Он – ее вдохновение и самая большая радость. Ради него женщина готова преодолевать все невзгоды. Но когда стал вопрос о спасении Алексея, у матери одиночки не хватило денег. "Сегодня" рассказывают, кто и как помог ребенку преодолеть болезнь.

"Когда сын появился на свет, то и смысл жизни появился. Так вроде работала, ходила, а тут, хоп – и ребенок! Другие заботы, вообще все по-другому. Всё поменялось", – говорит жительница Краматорска Елена Удод.

В игрушечном автопарке двухлетнего Алексея – нескольких десятков машин. Любимая игрушка – красный автобус. Она появилась после важного события – операции, спасшей жизнь Алексея. Порока сердца, который диагностировали мальчику, больше нет.

"У нас уже была тахикардия четвертой степени и слегка увеличенный левый желудочек сердца. Нам диагноз подтвердили, и сказали, что надо закрывать эндоваскулярным методом", – рассказывает мама Алексея Елена Удод.

Сына Елена воспитывает самостоятельно. Поэтому, когда узнала стоимость операции – впала в отчаяние. Потому что ждать – опасно для жизни ребенка. Но где найти десятки тысяч гривен?

"Боже, я как представила – такие деньги! И где их брать? Я в шоке была", – признается бабушка Алексея Татьяна Удод.

Кардиохирурги посоветовали обратиться в Фонд Рината Ахметова. Ведь там помогают детям.

"Ринату Леонидович я хочу сказать огромное спасибо! Пока лежали в больнице, человек семь с нами лежало от Фонда – разного возраста. И все были очень благодарны Ринату Леонидовичу за помощь. У всех не было денег, чтобы заплатить самим за операции", – рассказывает жительница Краматорска Елена Удод.

Благодаря помощи Фонда Рината Ахметова детям с пороком сердца уже установили 118 имплантов.

"Честно, спасибо этому Фонду до глубины души, потому что никто этим не занимается. Дай Бог здоровья этому человеку, с огромным сердцем", – говорит бабушка Алексея Татьяна Удод.

Новогодние подарки стали приятной неожиданностью для семьи Удод. На этот раз участники праздничной акции "Ринат Ахметов – детям!" стали 90 тыс. мальчиков и девочек.

Сейчас на дворе Алексей проводит гораздо больше времени.

"В садик мы пошли. Доктор сказал, что мы здоровы. Занимается физическими нагрузками, зарядку делает, как все детки, нет никакого отличия", – говорит Елена.

Елена Удод уже размышляет над спортивными и танцевальными секциями. Уверена: для ее активного сыночка это станет полезным увлечением.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как Фонд Рината Ахметова помог услышать мир мальчику из Донбасса.

Также Фонд Рината Ахметова дарит подарки семьям с приемными детьми.

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