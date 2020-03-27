Фонд Рината Ахметова помог с операцией на сердце ребенку из прифронтового Торецкого

У шестилетней Анастасии обнаружили порок сердца, она нуждалась в срочной операции

Частые болезни и невозможности посещать детский сад. Такими были последствия врожденного порока сердца для шестилетней Анастасии из Торецкого Донецкой области. Когда родные девочки узнали, что срочной операции не избежать, начали поиск средств на приобретение окклюдеров. Потому что для семьи простых рабочих стоимость импланта была чрезмерно высокой. Поддержку семья нашла в Фонде Рината Ахметова.

Родители, бабушка и старший брат – это все, с кем сейчас общается шестилетняя Настя.

Посещать детский сад или кружки она не может из-за врожденного порока сердца.

"Буквально через два-четыре дня в садикеу нас серьезная температура, насморк, кашель. Мы лечимся, потом, наверное, месяц, выкарабкиваемся из этого", – рассказывает мама Анастасии Ирина Миронова.

Еще одно следствие врожденного порока – чрезмерная утомляемость. Даже незначительные физические нагрузки даются девочке очень сложно.

"Когда погода хорошая, одеваемся, мы выходим гуляем по улицам. Она немножко проходит, говорит: "мама, я встала". Долго быть не может ходить", – объясняет Ирина.

Осенью прошлого года выяснилось, что врожденный порок увеличился в размерах. Поэтому встал вопрос о срочной операции.

"Мы стали сразу искать, что нам делать, потому что операция – дорогая. Понимали, что своими силами не потянем, потому что мы – обычные рабочие люди. Сразу же вспомнили о Ринате Леонидовиче. Нам помогли, мы очень рады! Это просто словами нереально выразить! Я не могу подобрать слова какие-то, чтобы сказать, как для нас это важно", – говорит мама Анастасии Ирина Миронова.

Уже через несколько месяцев маленькую пациентку из прифронтового Торецкого ждали врачи в Киеве. Полноценное детство зависит от окклюдера. Именно он способен устранить недостаток сердца.

"Данный порок чреват своими осложнениями. А именно – развитием легочной гипертензии, когда из-за сброса крови давление в легких повышается. Так же он может осложниться инфекционным монокардитом", – объяснил эндоваскулярный хирург Игорь Диткивский.

Уже через полтора часа врач подытоживает результаты операции.

"100% задумка выполнена. Как я хотел его поставить, так и поставил", – говорит хирург об окклюдере.

В рамках проекта Фонда Рината Ахметова шанс на полноценную жизнь получили более 120 детей. Среди пациентов – жители Донбасса.

"Благодаря Фонду этот окклюдер был приобретен бесплатно для девочки, и наша пациентка сможет заниматься даже спортом, по истечении двух месяцев. Через два месяца Настя сможет делать все, что угодно", – объясняет эндоваскулярный хирург Игорь Диткивский.

Уже через несколько дней после операции Анастасия отправилась на первую прогулку. Девочка любит животных, поэтому пришла кормить пушистиков, которые живут в "котогородке".

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что Ринат Ахметова направил 300 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом.

Также мы писали, что, согласно опросу Киевского международного института социологии, подавляющее большинство жителей Донбасса уверены, что без регулярной помощи Фонда Рината Ахметова на Донбассе наступила бы гуманитарная катастрофа.

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