Фонд Рината Ахметова помог услышать мир мальчику Дамиру из Мариуполя

Маленький Дамир из Мариуполя Донецкой области родился преждевременно, когда раздавались выстрелы. Родители предполагают, что именно стресс стал причиной глухоты у ребенка. Но шанс развиваться полноценно у мальчика появился.

Дамир – долгожданный ребенок. Когда Екатерина была беременна, в Мариуполе шли бои.

"Я лежала на сохранении в больнице, нас просили врачи, чтоб мы спускались в подвал, потому что было страшно – обстрелы, звуки, это все отражалось на здоровье моем", – говорит мама Дамира Екатерина Стоичева.

Возможно, именно поэтому мальчик родился преждевременно. Впоследствии родители заметили особенности в его поведении.

Медики, рассказывают родители, установили вторую степень тугоухости. Такой диагноз – это не глухота. Но ребенок, который слышит только некоторые звуки, не может полноценно развиваться.

"В этом возрасте детки уже знают все: и считают, и цвета различают. Но он не дослушивал звуков, он не может объяснить, что это красный, а это желтый. Он не мог нас понять, услышать полноценно, поэтому путался", – рассказывает мама Дамира.

Как и любая мама, Екатерина мечтает, чтобы сын слышал и говорил. Начинать надо было со слуховых аппаратов – так советовали врачи. И медлить было нельзя.

"С появлением аппаратов он начнет быстро развиваться, будет догонять своих сверстников", – объясняет мама Дамира Екатерина Стоичева.

Было только одно "но". Современные устройства, которые так необходимы Дамиру, стоили слишком дорого. Приобрести их помог Фонд Рината Ахметова.

"Теперь сыночек будет все слышать, будет хорошо разговаривать", – говорит Екатерина Стоичева.

"Тебе нравится, слышно?" – спрашивает Екатерина сына. – "Да!" – отвечает Дамир. В тренде На Донбассе боевики устроили девять обстрелов: в ход пошло запрещенное оружие

В рамках проекта "Теперь я слышу" детям с недостатками слуха было установлено 160 высокочувствительных слуховых аппаратов.

"Сейчас большая роль ложится на родителей. То есть – больше общаться, больше разговаривать, учить стишки. Ну и, конечно, даем рекомендации, чтобі занимались с логопедом или дефектологом", – объясняет слухопротезистка Наталья Кузнецова.

"Сегодня" прогулялись вместе с Дамиром – он впервые вышел на прогулку после установки слуховых аппаратов. Звуки, голоса, смех – все это мальчик впервые слышит так разборчиво!

"Мы очень счастливы, мы благодарны! Спасибо огромное Фонду Рината Ахметова за счастливый день сегодняшний! Я думаю, что Дамиру этот день запомнится навсегда", – говорит мама мальчика Екатерина Стоичева.

Эмоции переполняют маму мальчика. Ведь ее мечта – уже осуществилась!

"Я тебя люблю!" – говорит Екатерина сыну. – "Я тебя люблю!" – повторяет Дамир.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как Фонд Рината Ахметова помогает многодетной семье Костюк, чей дом разрушила мина.

Также мы писали о том, как Фонд Рината Ахметова помог с операцией на сердце пятимесячной Милане из Донецкой области, которой нужен был дорогостоящий имплантат.

Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация Украины. Это подтверждают результаты исследования, проведенного Украинским центром изучения общественного мнения "Социоинформ" в июне-августе 2019 года.

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