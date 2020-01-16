Фонд Рината Ахметова помог услышать мир мальчику из Донбасса

Они борются за здоровье семи месячного сына. С первых дней жизни малыша супруги Такаджи из Донецкой области посещают с ребенком больницы. Пока срочно надо решить проблему с недостатком слуха, ведь мальчик не может развиваться. Но шанс на то, что ребенок будет слышать, есть.

В объятиях мамы маленький Никита восторженно рассматривает все вокруг. Особенно радуют мерцающие огоньки карусели.

"Я стараюсь показать своему ребенку все самое новое, самое красивое, чтоб он познавал этот мир", – говорит мама Никиты Лина Такаджи.

Однако познавать мир по звукам Никита быть не может. Недавно родители узнали – их мальчик почти ничего не слышит. Новость шокировала, ведь старший сын – вполне здоров.

"Начались сложности, начиная с беременности, потом роды. Заметила, что он не реагирует на звук. Шок, слезы, истерика. Как такое возможно? Это не со мной происходит", – вспоминает свои ощущения Лина Такаджи.

О болезни Никита пока не догадывается. Растет обычным, но уже очень серьезным мальчиком.

"Очень терпеливый мальчик. Каждый врач, когда видел его, удивлялся, как такой ребёнок может столько терпеть – и прививки и массажи, а он ни разу даже пискнул", – говорит мама Никиты.

Вот и на приеме у слухопротезиста на глазах Никиты – ни слезинки. Он будто понимает: все процедуры ему на пользу.

"Без аппаратов будет плохое развитие, нужно в этом возрасте чтоб начинал слышать, поэтому мы бросились сразу", – говорит отец Никиты Павел Такаджи.

"Никита еще маленький, ему надо научиться не только слушать, слышать, но и воспринимать речь, и воспринимать ее правильно, для того чтоб научиться правильно говорить", – объясняет слухопротезистка Наталья Кузнецова.

Но на дорогостоящее слуховое устройство родителям не хватило денег. Такаджи обратились на горячую линию Фонда Рината Ахметова. И там помогли.

"Большое спасибо Ринату Ахметову. Это очень нужно, он помогает детям, дети – это святое", – говорит отец Никиты Павел Такаджи.

"Это очень отзывчивый человек, с чутким сердцем и добрым. Спасибо, что он помогает всем детям", – говорит мать Никиты Лина Такаджи.

Благодаря поддержке Фонда Рината Ахметова, детям с недостатками слуха уже установлено 165 специальных аппаратов.

Установление слуховых аппаратов – это только полдела. Ведь то, как будет слышать ребенок, и насколько быстро научится говорить, зависит от реабилитации. А она займет годы.

"Нас ждет нелегкий путь. Я верю, что он будет говорить, и будет такой же, как и все", – говорит Лина Такаджы.

Напомним, что ранее помощь от Фонда Рината Ахметова получил пятилетний Марк – в канун Нового года мальчику достался слуховой аппарат. Его прабабушка уверена, что этот подарок изменит жизнь ребенка.

Также Фонд Рината Ахметова дарит подарки семьям с приемными детьми.

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