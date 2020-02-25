Фонд Рината Ахметова помог услышать мир мальчику из неслышащей семьи

У трехлетнего Роберта из Мариуполя появился уникальный шанс – слышать окружающий мир. Он от рождения страдает от тяжелой степени глухоты. А его мама, папа и бабушка вообще ничего не слышат и не говорят. "Сегодня" узнавали, как ребенку удалось вырваться из полной тишины.

В спецшколе, во время специальных занятий, на которых Роберт повторяет звуки, его понимают и говорят на доступном языке. Это редкие моменты счастья для маленького Роберта.

По этой методике звуки не слышат, а чувствуют. Месяца усердных занятий дают надежду на то, что этот ребенок скажет хотя бы одно слово.

"Нам приходится постоянно контролировать звук именно на гортани. Для того, чтоб слушать вибрацию голосовых связок. Ребенок ладошкой ощущает", – объясняет сурдопедагог Мариупольской специализированной школы Людмила Сергиенко.

У Роберта – четвертая степень глухоты и третья – тугоухости. Он не реагирует даже на громкие звуки. Эти болезни – наследственные, и вылечить их, говорят, невозможно.

Маме больно на это смотреть, но помочь сыну – не может. Ведь сама ничего не слышит и не говорит. С окружающими общаются только с помощью переводчика.

"Все дети вместе играют, общаются, а он ходит один, молчит все время. Пообщаться не может, и они с ним из-за этого не играют. Моя семья, родственники – все неслышащие полностью. У мужа семья тоже неслышащая", – объясняет мама Роберта Надежда Довгалюк.

Без принятия срочных мер у Роберта, говорят, почти не было шансов услышать окружающий мир.

"С аппаратами нам будет намного легче. Он будет слышать, и будет полноценно развиваться", – говорит сурдопедагог Мариупольской специализированной школы Людмила Сергиенко.

Сверхмощные слуховые аппараты стоят десятки тысяч гривен. Без них будущее мальчика будет совсем иным.

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"Очень дорогие аппараты. Откладывать – это очень долго, он уже вырастет к тому времени и уже трудно будет развивать его", – говорит мама Роберта Надежда Довгалюк.

За помощью обратились в Фонд Рината Ахметова. В рамках проекта "Теперь я слышу" Роберту установили современные слуховые устройства. Ребенок услышал свуки.

"Это мини-компьютеры, которые с очень многими умными функциями будут подавать ему сигналы, и на этом уровне он сможет не только слышать, но и разговаривать", – объясняет слухопротезистка Мариупольского центра слуха Наталья Кузнецова.

Фонд Рината Ахметова с 2007 года помогает детям с недостатками слуха. Благодаря этому проекту установлено уже 166 высокочувствительных слуховых аппаратов.

"Я очень благодарна Фонду Рината Ахметова, рада очень, что они помогли, очень обрадовалась – слезы тогда потекли", – говорит мама Роберта Надежда Довгалюк.

Роберт уже через несколько минут понял, какое счастье – слышать окружающий мир. И сразу захотел поделиться этой радостью с мамой.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как Фонд Рината Ахметова помог с операцией мальчику, у которого нашли порок сердца. Операция Владислава прошла успешно. Маленькому Владу поставили современный окклюдер. Недостаток межпредсердной перегородки был устранен.

Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация Украины. Это подтверждают результаты исследования, проведенного Украинским центром изучения общественного мнения "Социоинформ" в июне-августе 2019 года.

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