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Фонд Рината Ахметова помогает многодетной семье Костюк, чей дом разрушила мина

17 февраля, 16:05

Сейчас семье приходится ютиться в съемной квартире, но они надеются вернуться домой

Их дом передавали из поколения в поколении, а теперь семья Костюк из Донецкой области уже пятый год за боевых действий лишена собственного жилья. Сейчас многодетная семья проживает в съемной квартире. Но надежда вернуться в свой дом не оставляет родителей и трех сыновей.

Трое мальчишек приходят сюда каждый день. Брат занимаются хозяйством и с грустью вспоминают счастливые времена.

"Все детство, помню, здесь играл со своими братьями в песочнице. Игрался здесь с дедушкой", – говорит Ростислав Костюк.

Внутри беспорядок, на стене до сих пор куски земли. Мина разорвалась под самыми окнами.

"Веранда у нас была ее полностью от снаряда ее вывалило эта стенка выселят", – рассказывает Сергей Костюк.

Истерзанный дом и небольшой курятник охраняют верные псы. Ждут, когда хозяева вернутся сюда навсегда. Война забрала у Сергея не только семейный уют, но и возможность зарабатывать деньги, чтобы прокормить семью. Большим подспорьем для тех, кто оказался в беде, являются продуктовые наборы, от Фонда Рината Ахметова.

"Спасибо большое Ринату Ахметову, что помогает продовольственными пакетами. Мы получаем постоянно, как многодетная семья, наборы хорошие", – делится Сергей.

Продукты первой необходимости спасают жизни многих жителей Донбасса. Выдано уже более 12 миллионов наборов выживания.

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"Молодец. Все же он нам помогает очень много. Если бы не он, я не знаю как бы мы выжили в этой ситуации", – говорит Евгения Гурджи.

Костюки не теряют надежды, что однажды смогут вернуться к своему семейному очагу.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что Фонд Рината Ахметова запускает проект национального масштаба по сбору свидетельств тех, чью жизнь разрушила война

Стоит отметить, что в феврале помощь Рината Ахметова доставят жителям 37-ми населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения. Продуктовые наборы получат почти 19 тысяч мирных жителей Донбасса.

Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация Украины. Это подтверждают результаты исследования, проведенного Украинским центром изучения общественного мнения "Социоинформ" в июне-августе 2019 года.

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Фонд Рината Ахметова продуктовые наборы

Источник: Сегодня

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