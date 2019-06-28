Фонд Рината Ахметова помогает оздоровиться детям Донбасса

Сотни детей Донбасса смогли этим летом отдохнуть в Святогорске

Летний отдых вдохновляет – благодаря ему Антон Струк из Донецка смог определить главную цель в жизни. А еще парень уверен: дети с Донбасса должны получить шанс пожить в мире хоть какое-то время. И сегодня такая возможность у сотен ребят есть.

Сейчас Антона от родного дома отделяет 800 километров. Он уехал из Донецка в начале войны на Донбассе. С тех пор прошло пять лет – из ученика четвертого класса он превратился во взрослого человека.

"Иногда скучаю по своему родному городу. Хочется вернуться к своим друзьям, близким. Хочется, чтобы они были поближе к тебе", – говорит Антон.

Отдыхая в летнем лагере в Святогорске, парень планирует свое будущее. Антон мечтает стать логистом.

"Думаю, все украинцы знают про наш самолет "Руслан". Я как-то заинтересовался этим: интересно, как они подбирают страны, выбирают, куда этот самолёт повезет какой-то груз. Этим меня зацепило и я, наверное, в дальнейшем буду пробоваться в логистике", – рассуждает Антон.

Но пока что у него есть время на отдых. Антон постоянно развивается: и творчески, и физически. Посещает разные мастер-классы, занимается футболом.

"Ты находишь новое общение, новых знакомых. Это очень интересно. Каждый ребенок заслуживает отдыха. Я считаю, , чтодля ребят, которые в Донецке сейчас, это прекрасная возможность здесь отдохнуть от серых будней в Донецке. Солнышко светит, и уже как-то лучше", – говорит парень.

Антон, как и сотни детей Донбасса, смогли этим летом отдохнуть в Святогорске, благодаря Фонду Рината Ахметова. Проект "Мирное лето – детям Донбасса" предоставляет такую возможность уже пятый год.

"Я считаю, то что Фонд Рината Ахметова помогает детям – это очень хорошо. На территории комплекса работают психологи, которые могут разобрать с тобой любую проблему. Поддержать. Спасибо Фонду Рината Ахметова за то, что он предоставил всем детям отдохнуть в таком чудесном лагере", – отмечает Антон.

Кроме развлечений, в летних лагерях есть и оздоровительные процедуры. Также там работают психологи, которые помогают преодолеть травму войны. В конце каждой смены дети делятся впечатлениями с родителями.

"Замечательный проект, конечно. Спасибюо Ринату Леонидовичу за предоставленный отдых ребенку", – говорит Наталья Олейник, чья дочь Ася отдыхала в лагере. А сама Ася отмечает, что ей очень понравился отдых в Святогорске.

С 2015 года благодаря Фонду смогли оздоровиться более четырех тысяч детей.



Напомним, также более 17 000 жителей Донбасса получат помощь Рината Ахметова в июле.

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