Сделать стартовой
26,17
29,73
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

Фонд Рината Ахметова помогает оздоровиться детям Донбасса

28 июня, 17:09

Сотни детей Донбасса смогли этим летом отдохнуть в Святогорске


Летний отдых вдохновляет – благодаря ему Антон Струк из Донецка смог определить главную цель в жизни. А еще парень уверен: дети с Донбасса должны получить шанс пожить в мире хоть какое-то время. И сегодня такая возможность у сотен ребят есть.

Сейчас Антона от родного дома отделяет 800 километров. Он уехал из Донецка в начале войны на Донбассе. С тех пор прошло пять лет – из ученика четвертого класса он превратился во взрослого человека.

"Иногда скучаю по своему родному городу. Хочется вернуться к своим друзьям, близким. Хочется, чтобы они были поближе к тебе", – говорит Антон.

Отдыхая в летнем лагере в Святогорске, парень планирует свое будущее. Антон мечтает стать логистом.

"Думаю, все украинцы знают про наш самолет "Руслан". Я как-то заинтересовался этим: интересно, как они подбирают страны, выбирают, куда этот самолёт повезет какой-то груз. Этим меня зацепило и я, наверное, в дальнейшем буду пробоваться в логистике", – рассуждает Антон.

Но пока что у него есть время на отдых. Антон постоянно развивается: и творчески, и физически. Посещает разные мастер-классы, занимается футболом.

"Ты находишь новое общение, новых знакомых. Это очень интересно. Каждый ребенок заслуживает отдыха. Я считаю, , чтодля ребят, которые в Донецке сейчас, это прекрасная возможность здесь отдохнуть от серых будней в Донецке. Солнышко светит, и уже как-то лучше", – говорит парень.

Читайте также

Антон, как и сотни детей Донбасса, смогли этим летом отдохнуть в Святогорске, благодаря Фонду Рината Ахметова. Проект "Мирное лето – детям Донбасса" предоставляет такую возможность уже пятый год.

"Я считаю, то что Фонд Рината Ахметова помогает детям – это очень хорошо. На территории комплекса работают психологи, которые могут разобрать с тобой любую проблему. Поддержать.  Спасибо Фонду Рината Ахметова за то, что он предоставил всем детям отдохнуть в таком чудесном лагере", – отмечает Антон.

Кроме развлечений, в летних лагерях есть и оздоровительные процедуры. Также там работают психологи, которые помогают преодолеть травму войны. В конце каждой смены дети делятся впечатлениями с родителями.

"Замечательный проект, конечно. Спасибюо Ринату Леонидовичу за предоставленный отдых ребенку", – говорит Наталья Олейник, чья дочь Ася отдыхала в лагере. А сама Ася отмечает, что ей очень понравился отдых в Святогорске. 

С 2015 года благодаря Фонду смогли оздоровиться более четырех тысяч детей.

Напомним, также более 17 000 жителей Донбасса получат помощь Рината Ахметова в июле.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег дети, Донбасс, святогорск, фонд Рината Ахметова, Мирное лето – детям Донбасса

Вы сейчас просматриваете новость " Фонд Рината Ахметова помогает оздоровиться детям Донбасса". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уникальная выставка во Львове: Фонд Рината Ахметова приглашает посмотреть на мамонта и носорога

Вчера, 11:59

Экспозиция работает со среды по воскресенье с 11:00 до 18:00, понедельник и вторник – выходные дни

14 дней мира. 14 дней счастья

Вчера, 09:20

Фонд Рината Ахметова передаст украинским больницам 200 машин скорой помощи

20 июня, 16:15

Автомобили оснащены современным оборудованием. Часть предназначена для удаленных районов и труднодоступных мест

Когда начались взрывы — остановились часы: как на Донбассе выживают старики и люди с инвалидностью

19 июня, 07:13

Мирные жители востока Украины продолжают нуждаться в помощи

Драка кота и голубя закончилась весьма неожиданно

Стало известно, сколько зарабатывает пресс-секретарь Зеленского

Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?

10 мужских недостатков, с которыми женщина никогда не смирится

Разумков в прямом эфире отказался переходить на украинский язык

Вы оцените этот выбор: самые красивые спортсменки мира

7 кухонных приборов, от которых давно пора избавиться

Бросок девчонки! Американская чемпионка и понять ничего не успела

Египетские женщины лидируют в мире по избиванию мужей, - ООН

6 причин, почему Lexus UX — идеальный автомобиль для женщины

Через 100 лет раскрыт секрет происхождения Владимира Ленина

Пенсии снова растут: кому и сколько добавят с 1 июля

Вчера, 07:00

Кабмин обещает с 1 июля увеличить выплаты тем, кто полжизни отработал

Пенсионный вопрос: хватит ли в бюджете денег до конца года

26 июня, 07:51

Эксперты говорят, что пока ситуация не критична, но Украине как воздух нужен ощутимый рост экономики

Дипломатическая битва: возвращение РФ в ПАСЕ и наш бойкот

26 июня, 07:19

ПАСЕ хочет вернуть россиян, а наша делегация приостановила свою работу

Смотрите, какая "штука": как новая банкнота в 1000 гривен повлияет на рост цен в Украине

26 июня, 07:00

С октября в кошельках украинцев поселится банкнота в 1 тыс. грн. А вот копейки скоро исчезнут

Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках

5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак

Как стирать обувь в стиральной машине
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь