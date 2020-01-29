Фонд Рината Ахметова помогает пенсионерке из Красногоровки, которая живет одна во всем подъезде

Десятки многоэтажных домов Красногоровки Донецкой области до сих пор остаются разрушенными. Оттуда уехало большинство местных жителей. Возвращаться в дома – очень опасно, ведь расположены они почти на линии разграничения. Остались – единицы. В основном это пенсионеры и люди с инвалидностью. Продолжает жить в Красногоровке и пенсионерка Наталья Василенко.

Символом Красногоровки стал дом на улице Солнечной. Девять этажей, три подъезда и изувеченный фасад.

Здесь уже давно не живут люди, детскую площадку едва можно разглядеть сквозь чащу. Время словно остановилось.

"Больно смотреть", – говорит Наталья Василенко, живущая в соседней пятиэтажке. Она – единственная жительница в подъезде. В ее квартире – повреждения в результате взрыва снаряда.

"Просто плачу каждый раз. Тяжело было все это видеть: как люди кричали, как люди плакали, как люди с ума сходили", – вспоминает жительница Красногоровки Наталья Василенко.

Единственный сын – Виталий – из-за инсульта частично парализован. Но все равно пытается постоянно заботиться о матери.

"Я живу внизу, там, на улице Островского. Туда тоже очень много прилетало и попало под окно прямо. Сын спал в спальне, хорошо, что мы закрыли ему досками окно, забили, чтобы осколки не залетели, не попали прямо в ребенка", – говорит житель Красногоровки Виталий Малый.

Несколько лет пенсионерка собирала деньги, чтобы заменить в комнате разбито окно. На последующий ремонт ничего не осталось. Но самое главное – выдержать холод. В городе нет отопления с начала войны.

"Вот так вот я и сплю, в теплой одежде. Если мне сейчас красивое одеяло положить и пододеяльник, и лечь в ночнушке, то я завтра буду снеговиком", – говорит Наталья Василенко.

Для пенсионерки забота неравнодушных – очень важна. Особенно она радуется продуктовой помощи.

"Я расстроилась, что у меня муки не было. А теперь я напеку оладушек, будем с сыном кушать, Любу угощу, всех, кто будет у меня", – говорит жительница Красногоровки.

Этот набор выживания Наталья Василенко получила от Фонда Рината Ахметова. За все время работы мирным жителям Донбасса отправлено почти 12,5 млн. продуктовых наборов.

"Ринат Ахметов очень помогает. Это помощь для нас, для пенсионеров, очень большая!" – говорит жительница Красногоровки Наталья Василенко.

Эта гуманитарная помощь спасла более миллиона человеческих жизней.

Обстрелы, жизнь в постоянной опасности и лишения – только закалили Наталью Василенко.

"Если бы я после этого всего думала: и ладно, какая жизнь уже. Нет! Я стараюсь подниматься, что-то делать, стараюсь еще кому-то помочь", – говорит Наталья Василенко.

Когда становится грустно, наведывается к соседке Людмиле. Она также – одна во всем подъезде. Подруги общаются, поддерживают друг друга и ждут долгожданный мир.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как Фонд Рината Ахметова помог услышать мир двухлетнему Даниилу из села Мартовое Харьковской области.

Также Фонд Рината Ахметова дарит подарки семьям с приемными детьми.

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