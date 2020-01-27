Фонд Рината Ахметова помогает переселенцам из Тошковки Луганской области

Более пяти лет назад снаряд разрушил дом семьи Духно

Семья Духно – переселенцы из Тошковки Луганской области. Во время обстрелов дети потеряли отца, а сами с серьезными ранениями оказались в больнице. Война разрушила их дом, и коренным образом изменила жизнь. На новом месте, в Лисичанске Луганской области, семья Духно начала все с чистого листа.

Десятилетняя Маша заботится о младшем брате, как мама.

"Я его учу читать, помогаю его одевать, когда мама занята", – говорит Маша Духно.

Трагедия, которая более пяти лет назад произошла в Тошковке Луганской области, сплотила семью Духно.

"Попал снаряд в дом, и взрывной волной накрыло стенки. Дочь попала в реанимацию, Артем тоже, сотрясение головного мозга было. У меня разорвало селезенки и ранило легкое, мужа убило насмерть", – вспоминает мама маши, переселенка с Тошковки Юлия Духно.

Юлия показала "Сегодня" последнюю совместную фотография с мужем. Ее сделали за две недели до трагедии. Пара – счастливая, с маленьким сыном на руках.

"Эта фотография была сделана 4 ноября 2014 года, когда крестили Артёма", – говорит Юлия.

После обстрела Юлия с детьми оказалась в больнице. Реанимация, операции, реабилитация – такой стала их жизнь. Необходимыми медикаментами тогда семью обеспечил Фонд Рината Ахметова.

"Маша была три недели в коме, она могла бы просто умереть. Если бы не было этого Фонда, мы бы сейчас вообще... не было бы ребенка", – говорит переселенка с Тошковки Юлия Духно.

Левую руку Маши парализовало. Восстановить двигательные функции помогают ежегодные курсы реабилитации.

"Вот уже прошло пять лет, каждый год мы ездим на реабилитацию, благодаря Фонду Рината Ахметова, были в Одессе, в Славянске, в Киеве" – рассказывает Юлия Духно.

"Мне больше всего понравилось в киевском санатории, потому что там лес красивый, очень хороший воздух. И чувствую себя лучше после процедур", – говорит Маша Духно.

Несмотря на трудности, Маша очень целеустремленная. Теперь увлекается рисованием. Свои рисунки с радостью дарит близким людям.

"Мне мама немножко помогла, у него цветной глазик и красивые перья!" – показывает Маша свой рисунок с попугаем.

"Маша – активная, веселая. Если даже что-то не получается, она берет и пробует", – говорит о дочке Юлия Духно.

Юля говорит: о пережитом дети не вспоминают. Семья переехала в более спокойный Лисичанск и начала новую жизнь.

"Хочу, чтобы дети были счастливы, чтоб они выросли здоровыми, сильными. Чтоб никогда больше не было войны, чтоб побольше было таких добрых, отзывчивых людей, которые встретились на моем пути, которые спасли моего ребенка", – говорит переселенка из Тошковки Юлия Духно.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как Фонд Рината Ахметова помогает девятилетней девочке, раненной пять лет назад на Донбассе.

Также Фонд Рината Ахметова дарит подарки семьям с приемными детьми.

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