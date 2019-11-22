Фонд Рината Ахметова помогает прифронтовой Щербиновке

За время работы гуманитарной миссии мирным жителям Донбасса выдано более 12 млн. продуктовых наборов

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Более 700 учебных заведений Донбасса подверглись разрушениям во время войны.

Такие данные обнародовали в ОБСЕ. Там отмечают: атаки не утихают. Это вызывает психологические травмы у детей и подвергает их опасности.

В школах и дошкольных учреждениях поселка Щербиновка Донецкой области разработали специальные учебные мероприятия, чтобы обезопасить детей. Там побывали корреспонденты "Сегодня".

Школа в прифронтовой Щербиновке такая же, как и сотни других сельских. Лишь одно отличие: наряду с рисунками — информационные стенды о взрывчатках и минах. А в школьном музее — осколки снарядов, которые причинили немало бед.

"Это разрушение произошло у нашего исполкома в городе, и вот этими снарядами было разрушено", – рассказывают "Сегодня" в музее школы.

Здесь детей учат правилам безопасности. Ученики младших классов со страхом касаются страшных предметов.

"Только осторожно! Не порежьте ручки свои", – предупреждают детей в музее.

"Война — это очень плохо, я не хочу чтоб здесь стреляли. Просто война разрушает дома, города", – говорит ученица 3 класса Анна Логвиненко.

Из-за ожесточенных боев и угрозу жизни количество учеников в поселке уменьшилось. Потому что учиться здесь — опасно.

"Когда ребенок в школе N7 погиб, тогда уходили на дистанционное обучение", – говорит Ирина Черкащенко, директор школы №20 г. Торецка.

Мария Касьяненко с детьми вернулась в поселок несколько лет назад. Долгое время скрывались на чужбине. Но не могла этого перенести, потому что не было связи с матерью.

"Она не берет трубку, ты не знаешь, что происходит, вот и все. Страх из-за того, что не можешь помочь, ты бессилен, ты сидишь в другом городе, у тебя своих проблем, а тут еще и война", – говорит жительница Щербиновки Мария Касьяненко.

Из-за постоянных стрессов не выдержало сердце отца Марии. Он умер в этом году. В память о нем остались любимые птицы — голуби.

"Это было его увлечение, так они и остались по наследству", – говорит жительница Щербиновки Мария Касьяненко.

Каждый день женщина сталкивается с трудностями.

"Это нехватка финансов. Как ни крути — маленькому нужны памперсы и смеси. Старших — собирать в сад, в школу", – говорит Мария Касьяненко.

Наибольшей поддержкой для Касьяненко является помощь Фонда Рината Ахметова.

"Детей кормить нужно, и помощь Рината Ахметова очень даже помогает. Не у каждого появится желание просто помочь людям, а он это смог, он — большой молодец. И ему благодарна и моя семья, и все жители, не только прифронтовой зоны, но и все люди, которым он помогает", – говорит жительница Щербиновки Мария Касьяненко.

За время работы гуманитарной миссии мирным жителям Донбасса выдано более 12 млн. продуктовых наборов.

"Сегодня" побывали на выступлении детей в детсаду. Такие праздники в детском саду и школе пытаются проводить как можно чаще, чтобы дети отвлекались от прифронтовых будней и наслаждались детством в полной мере.

С начала вооруженного конфликта помощь Рината Ахметова получили порядка 150 тысяч детей Донбасса. Это помощь медикаментами, продуктовыми наборами, инновационными имплантами. Кроме того, дети проходят психологическую и физическую реабилитацию, оказывается помощь в проведении сложных операций. Отдельным, очень серьезным, направлением в работе Фонда стала борьба с сиротством. Для этого более 10 лет назад начал работу проект "Ринат Ахметов – детям. Сиротству – нет!". Благодаря проекту и одноименному порталу почти 10 тысяч мальчиков и девочек нашли семьи.

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