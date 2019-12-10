Фонд Рината Ахметова помогает старикам Лихомановым, которые воспитывают двух внуков сами

Супруги перенесли инсульт и инфаркт, когда их дочь погибла

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Они заботятся о двух внуках, оставшихся без родителей. Семью Лихомановых, проживающих в поселке Трехизбенка, постигла не одна беда: обстрелы, болезни, безденежье и хуже всего – потеря близкого человека.

Один выстрел лишил семью Лихоманова дома и покоя. Если бы вовремя не спрятались – живыми не осталось бы никто.

"Я еще до подвала не добежал, а оно уже попало. У нас на улице в четыре дома было прямое попадание", – вспоминает Игорь Лихоманов, житель Трехизбенки.

Восстанавливали дом больше года.

У супругов пятеро детей. Всех подняли на ноги. А теперь воспитывают двух внуков. Веронику и Илью. Мальчик осиротел несколько лет назад.

"Мама замуж вышла, и в 2016 году они уехали к нему на родину, и через два месяца он ее задушил", – делится горем Игорь Лихоманов.

У отца погибшей нет сил говорить об этой потере. Его жена показывает фото дочери. Сокрушительная боль сказалась на здоровье старушки.

"Когда дочь похоронили у меня сразу инсульт случился, у мужа инфаркт", – говорит Ирина Лихоманова.

Илья растет добрым и сообразительным мальчиком, любит играть в шахматы и понимает, что мама не вернется.

"Говорит, мол бабуль, это тело похоронили, а душа с нами", – рассказывает бабушка Ильи. А сам он добавляет: "Мы делали на уроке ангелов и я принес домой ангела для мамы, чтоб он ее оберегал".

Пенсионерам с двумя детьми выживать в прифронтовом поселке крайне трудно. Значительная поддержка поступает от благодетеля. Лихомановы регулярно получают продуктовые наборы Фонда Рината Ахметова. Это настоящее спасение для семьи.

"Спасибо ему большое, конечно, за помощь. Помогает сильно потому, что прожить тяжело", – сердечно отзывается Игорь Лихоманов.

В Трехизбенке наборы выживания получают многодетные семьи, люди с инвалидностью, пенсионеры. Благотворительная миссия Фонда Ахметова спасла более миллиона жизней.

"Мы пироги печем все время, постное масло – большая помощь. Спасибо большое Ринату Леонидовичу за помощь. Мне кажется, в каждой семье, где получают продуктовые наборы, он важен. И так помогает деткам с лекарствами", – говорит бабушка Ирина.

Сейчас супруги Лихомановы переживают только за внуков, лишь бы успеть подготовить их к самостоятельной жизни.

"И чтобы мы до этого дожили", – добавляет Ирина Лихоманова.

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