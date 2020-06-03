Фонд Рината Ахметова помогает ветеранам труда Покровска Донецкой области

Во время коронавируса пожилые люди требуют к себе особого внимания и заботы

В условиях вспышки коронавирусапожилые люди не оставляют своих помещений без необходимости. Ветеранам труда в Донецкой и Луганской областях представители Фонда Рината Ахметова привозят домой продуктовые наборы. Как это происходит, видели корреспонденты "Сегодня".

"Встаю, делаю зарядочку, кушаю. В аптеку надо пойти, купит лекарства, без дела не сижу, у меня все расписано", – говорит житель Покровская Иван Карпов.

К такому расписанию Иван Карпов привык за почти 40 лет пребывания на пенсии. Но последние несколько месяцев жизнь 89-летнего мужчины изменилась. Все дела, требующие лишнего визита на улицу, взяли на себя близкие.

Частые визиты, регулярные телефонные звонки и особое внимание к самочувствию. Таким образом Оксана пытается ограничить социальные контакты своего дедушки, чтобы обезопасить его от опасного заражения коронавирусом.

"Мы стараемся делать так, чтоб дедушка без лишней нужды не выходил на улицу", – объясняет внучка Ивана Карпова Оксана Колесова.

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Но соблюдать карантин иногда крайне трудно, признается пенсионер, ведь он не привык сидеть на месте. Иван Матвеевич более полвека посвятил шахтерскому труду.

"Мне было 23 года, а я уже был начальником участка, вывел отстающий участок в передовые. 160 человек было в моем распоряжении. Вручную мы работали, бурили скважины. Потом, когда уже усовершенствовалась угольная промышленность, пошли комбайны", – говорит Иван Карпов.

Годы, отданные угольной отрасли, запомнились не только тяжким трудом. На шахте Иван Карпов встретил и будущую жену. Сейчас у мужчины трое сыновей, шесть внуков и десять правнуков.

Родные звонят, интересуются здоровьем.

Особое внимание во время пандемии коронавируса ветераны труда, живущие на Донбассе, получают и от Фонда Рината Ахметова. Волонтеры доставляют пожилым людям продуктовые наборы.

"Сегодня пожилые люди – одна из самых уязвимых и нуждающихся категорий. В их числе и те, кто много лет самоотверженно трудился и заслужил особый почетный статус "Ветерана труда". Фонд Рината Ахметова передает десять тысяч продуктовых наборов для ветеранов труда Донбасса", – говорит директор проектов и программ Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.

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Продукты ветеранам труда доставляют бесконтактно. Набор оставляют у дверей их дома. Чтобы обезопасить пожилых людей, волонтеры используют защитные маски и перчатки.

"Большое, пребольшое спасибо, Ринат Леонидович, за вашу помощь! Вы даете людям добро! Благодарю вас, будьте здоровы!" – говорит житель Покровска Иван Карпов.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что Фонд Рината Ахметова совместно с Минздравом и Ассоциацией анестезиологов помогает врачам освоить аппараты ИВЛ.Чтобы навыки работы с новым оборудованием могли усовершенствовать как можно больше медработников по всей стране, Фонд Рината Ахметова в сотрудничестве с Министерством здравоохранения и Ассоциацией анестезиологов Украины приняли решение о начале образовательного онлайн-проекта для медиков.Начало такому сотрудничеству положило подписание трехстороннего меморандума.

Также мы сообщали, что Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с коронавирусом в Украине, что является беспрецедентной помощью в масштабах страны.

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