Фонд Рината Ахметова помогает жителям Авдеевки

Каждый десятый житель потерял сбережения и имущество, а каждый четвертый - нуждается в гуманитарной поддержке

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Окрестности Авдеевки обстреливали всю минувшую неделю. В три раза чаще, чем обычно, сообщают международные наблюдатели. Особенно страшным было утро среды. Прифронтовой город, где сейчас проживают более двадцати тысяч человек, снаряды и мины разрушают уже шестой год подряд. Те, кто не оставил своего жилья, ежедневно подвергаются смертельной опасности.

Мама и сын смотрят на разбитую девятиэтажки, там их квартира. Никита уже пять лет не был дома. Отсюда его эвакуировали родители – в самый разгар обстрелов. Это место обходят до сих пор.

Яркие краски "раскраски", как называют дом местные, поблекли после пяти лет войны. Внутри тоже все изменилось. Но подросток помнит, каким он был счастлив в этом доме.

Мать скучает по довоенному виду из окна. С девятого этажа можно было увидеть весь Донецк и аэропорт.

"Вид красивый из окна был, всегда солнечно тепло – нам очень нравилось, а сейчас уже одни развалины", – делится Марина Кострикина, жительница Авдеевки.

"Раскраска" выстояла после многочисленных прямых попаданий. Сейчас в полуразрушенном здании людей почти не осталось. Из-за боевых действий в городе опустели целые кварталы.

Улица Спортивная – на окраине. Рядом – так называемая промзона, где продолжаются ожесточенные бои. Почти у каждого дома есть своя трагическая история. Дом, в котором жила многодетная семья разбили одним из первых.

"Все деточки, вся семья по всей Украине разбрелись и все. Тут же невыносимо, здесь негде жить", – сетует Любовь Семушкина жительница Авдеевки.

Здание не спасли, ведь после удара снаряда начался сильный пожар, погасить который вовремя не смогли.

Виктор Калина живет напротив. Свое жилье уже немного восстановил, но то, что война близко – ему напоминают почти каждый день.

"Лупят так, что перья летят", – говорит мужчина.

Рядом с Авдеевский промзоной даже птицам нет покоя.

У него около ста голубей. Продолжал разводить пернатых даже в самые страшные военные годы.

"Вот это отдушина и я в этой отдушине живу", – рассказывает Виктор Калина, житель Авдеевки.

Дети из Авдеевки уехали. Виктор Константинович вспоминает, как вместе с женой и внучкой сидели в подвале. Именно тогда на ступеньках девочка оставила этот надпись: "В + А = В + Жизнь, Авдеевка 2014 год".

"Витя плюс Люда и Вика – внучку так зовут. Все боролись за жизнь, поэтому такая надпись и осталась", – делится мужчина.

И сейчас в этом убежище есть все, чтобы переждать обстрел. Кровать, запас еды и воды. На трехметровой глубине в окружении кирпича и бетона можно чувствовать себя безопасно.

За годы войны жители Авдеевки привыкли к самым ужасным условиям.

Каждый десятый житель потерял сбережения и имущество, а каждый четвертый – нуждается в гуманитарной поддержке. Для наиболее нуждающихся здесь уже шестой год работает стационарный пункт выдачи продуктовой помощи Рината Ахметова. В Авдеевке за время конфликта выдано более ста тысяч наборов выживания.

"Авдеевка, действительно, особый город для Фонда Рината Ахметова. Сейчас, это самый густонаселенный город на линии разграничения. Мы понимаем, что люди, которые там живут: им тяжело, им сложно. Поэтому помощь туда продолжает поступать", – говорит Татьяна Кухоцкая, директор по развитию проектов Фонда Рината Ахметова.

Во всей прифронтовой зоне раздали более 12 миллионов продуктовых наборов. Это спасло миллион жизней.

Такая поддержка является основной и для многодетной семьи Кострыкиных, в которой шесть детей. Они не могут вернуться домой. Поселились у родственников, в более безопасной части города.

"Дети ходят в школу, в садик ходят. Стараемся жить здесь нормально", – делится Марина Кострыкина, жительница Авдеевки.

Полина родилась всего месяц назад. Мать надеется, что хотя бы у младшей дочери не отнимут мирное детство.

Гуманитарный штаб Рината Ахметова — крупнейшая программа Фонда, стал спасением для миллионов жителей Донбасса, которые оказались один на один с бедой — вооруженным конфликтом на востоке Украины. С августа 2014 года Штаб помогает по принципу "здесь и сейчас" самым незащищенным категориям населения — старикам, детям, инвалидам, родителям-одиночкам.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что Фонд Рината Ахметова помогает оздоровиться детям Донбасса. Сотни детей Донбасса смогли этим летом отдохнуть в Святогорске.

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