Фонд Рината Ахметова помогает жителям Авдеевки

Шестой год в ужасе и стрессе живут мирные жители на Донбассе и все это время Фонд Рината Ахметова ради спасения людей направляет на восток страны наборы выживания. Среди городов, которые остаются под обстрелами – Авдеевка. Каждый десятый там потерял сбережения и имущество, а каждый четвертый – нуждается в гуманитарной поддержке. За годы войны люди привыкли к самым ужасным условиям. Самые разрушенные – южная и юго-восточная окраины города.

Эту тропинку Алла Казиева протоптала за годы войны. Другие пути от ее дома до Авдеевки были перекрыты или заминированы.

Только так можно попасть в продуктовый магазин или аптеку. Она называет это место "дорогой жизни", но ходить здесь очень опасно.

"Мы идем на 448 километр, в красную зону, где стоит один мой дом", – делится женщина.

Этот участок под постоянными обстрелами. Передвигаться следует быстро, особенно вблизи железной дороги – она ​​соединяла Донецк с Авдеевкой. С 2014-го движение поездов остановлено.

Ей больно смотреть, как когда-то оживленное направление зарастает травой. С этим местом Аллу Казиева связывает все ее прошлое.

"Проработала на Донецкой железной дороге. И муж мой работал на железной дороге. Нам дали вот этот домик, он был разбитый. Мы его сделали и так потихоньку жили, пока не началась война", – делится женщина.

С началом боевых действий жизни женщины резко изменилось. Муж умер. Из пяти детей рядом осталось только двое сыновей.

Дом Аллы Казиевой стоит рядом с разрушенной шахтой "Бутовка", которая стала стальным символом разрушенной жизни сотен тысяч человек на Донбассе.

Во время обстрела Александр работал во дворе. Помнит свист, грохот и боль во всем теле. От гибели спасла собака.

Для матери ранения сына стало огромным потрясением. Последствия сильного стресса Алла чувствует до сих пор.

Они уже не считают, сколько раз их двор попадал под обстрелы. Строительные бригады сюда не приезжают.

За годы войны им пришлось приспосабливаться к различным неудобствам. Здесь нет газа, воды и электричества. С весны и до самых холодов они готовят пищу на костре.

Для семьи настоящим спасением стала гуманитарная помощь. Это единственная возможность выжить в нечеловеческих условиях.

"Ринат Ахметов, больше нам никто не помогает, я пока никакой помощи не видела никакой, не знаю даже куда обращаться за этой помощью. А вот Ринат Ахметов помогает продуктами питания", – говорит Алла Казиева.

Мирное население вдоль всей линии разграничения регулярно получает продуктовые наборы Фонда Рината Ахметова. По данным Киевского международного института социологии, почти сорок процентов жителей Донбасса сегодня нуждаются в продуктах. Люди на Востоке страны уверены: именно благодаря поддержке Рината Ахметова их обошла гуманитарная катастрофа.

"Благодаря тому, что это осуществлялось регулярно, системно, с определенной периодичностью. Кроме того, отслеживалось, что именно им нужно. Привозили именно то, в чем они больше всего нуждались. 95% населения Украины и практически сто – 99.7% – населения Донбасса знает о существовании такого Фонда. Фонд Ахметова как самый крупный частный Фонд знают почти 90% жителей Донбасса и почти половина жителей Украины. 70% жителей Донбасса считают Фонд самой масштабной благотворительной организацией". – отмечает Владимир Паниотто, генеральный директор Киевского международного института социологии.

Наборы выживания доставляют пожилым, людям с инвалидностью, многодетным семьям.

"Фонд Рината Ахметова всегда первым приходит на помощь стране. Когда Донбасс оказался на грани катастрофы, по личному решению учредителя в кратчайшие сроки был организован гуманитарный штаб Рината Ахметова. Беспрецедентная по своим масштабам помощь уже шесть лет системно приходит к тем, кто в ней больше всего нуждается. Выдано уже более 12 с половиной миллионов наборов выживания. И сейчас, когда Украина столкнулись с новой бедой – угрозой эпидемии коронавируса – Фонд Рината Ахметова снова первым отреагировал на опасность. Ради спасения миллионов жизней", – отмечает Ирина Блажан, директор проектов и программ Фонда Рината Ахметова.

"Дорогой жизни" Алла Казиева с сыном возвращаются с наборами выживания в руках. Вдоль опустевших улиц, но с чувством поддержки.

"Ринат Леонидович, большое вам спасибо! Спасибо вам за продукты, за все", – говорит женщина.

Как известно, 78% жителей Донбасса уверены, что без помощи Фонда Рината Ахметова наступила бы гуманитарная катастрофа.

Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация Украины. Это подтверждают результаты исследования, проведенного Украинским центром изучения общественного мнения "Социоинформ" в июне-августе 2019 года.

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