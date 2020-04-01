Фонд Рината Ахметова помогает жителям прифронтового Нижнетеплого

С начала боевых действий на Донбассе Фонд Рината Ахметова выдал около 12,5 млн продуктовых наборов

Она спасала жизнь своих детей. Мать-одиночка Наталья Змиевская за несколько лет изменила три места жительства. Из прифронтовых поселков Луганской области уехала из-за обстрелов, бедности и отсутствия элементарных условий для сына и дочери. И они, наконец, нашли прибежище.

"Сегодня" побывали в гостях у семьи.

Сейчас Наталья с детьми живет в поселке Нижнетеплое Луганской области.

Это трудное дело – дарить детям счастливое детство в прифронтовом поселке. Именно поэтому день Натальи расписан по минутам. Забот – очень много.

"Мы очень любим маму и мы ее поддерживаем", – говорит сын Натальи Змиевской Кирилл.

Кириллу – шесть лет. Из них пять лет вместе с мамой и сестренкой он убегает от войны.

"За детей боюсь. Этот свист, когда летят снаряды, сильно пугал. И возле нас осколки летали, окна вылетали", – рассказывает мать-одиночка Наталья Змиевская.

Они жили на неподконтрольной территории – в Лутугино. Затем переехали в прифронтовой Айдар. Там не было ни школ, ни магазинов, ни аптек – одни лишь выстрелы и взрывы. Это очень пугало детей.

"Спрашивает сын: "Мама, что это за "бух"? Я говорю: "Сыночек, гром, погода меняется", как-то от ответа уходила", – вспоминает Наталья Змиевская.

Ожидать помощи было не от кого. А ехать – некуда. Родители Натальи умерли, она со второго класса находилась в интернате.

"Хочется, чтобы у детей не было такой жизни, как у меня была. Чтобы жили не в интернате. Чтобы родители были, чтоб любовь родительскую почувствовали", – говорит Наталья.

От обстрелов и безысходности Наталью с детьми спас родной дядя. Василий Трачук еще в детстве попал под поезд и остался без ноги. Но нашел силы перевезти племянницу и внуков к себе, в поселок Нижнетеплое.

"Свое же, родное, любой бы так поступил на моем месте", – говорит дядя Натальи Василий Трачук. В тренде На Донбассе не утихает вражеский огонь: где было "жарко"

Когда дети подрастут, Наталья планирует выйти на работу. А пока еле сводит концы с концами.

"Как-то тяну. Не получается, в долг могу влезть в магазине, потом – вернуть. Вот так и живем", – объясняет Наталья Змиевская.

Ее семью спасает гуманитарная помощь.

"Вот, помощь от Рината Ахметова мы получаем. Спасибо ему большое, очень нас вручает эта помощь. Мука там есть, масло. У меня дети любят оладушки", – говорит мать-одиночка Наталья Змиевская.

С начала боевых действий на Донбассе Фонд Рината Ахметова выдал около 12,5 млн продуктовых наборов.

"Ринат Ахметов знает, как это тяжело – в такое время жить", – говорит Наталья.

"Спасибо ему, помощь есть, конечно, нам", – добавляет дядя Натальи Змиевской Василий Трачук.

Кирилл хочет быть похожим на дедушку. Мечтает тоже защищать слабых.

"Я мечтаю стать полицейским, чтобы ловить преступников, совершать хорошие дела", – говорит шестилетний Кирилл Змиевский.

Как известно, 78% жителей Донбасса уверены, что без помощи Фонда Рината Ахметова наступила бы гуманитарная катастрофа.

Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация Украины. Это подтверждают результаты исследования, проведенного Украинским центром изучения общественного мнения "Социоинформ" в июне-августе 2019 года.

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