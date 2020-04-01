Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,63
30,26
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Фонд Рината Ахметова помогает жителям прифронтового Нижнетеплого

1 апреля, 09:54

Сергей Пономаренко

С начала боевых действий на Донбассе Фонд Рината Ахметова выдал около 12,5 млн продуктовых наборов

Она спасала жизнь своих детей. Мать-одиночка Наталья Змиевская за несколько лет изменила три места жительства. Из прифронтовых поселков Луганской области уехала из-за обстрелов, бедности и отсутствия элементарных условий для сына и дочери. И они, наконец, нашли прибежище.

"Сегодня" побывали в гостях у семьи.

Сейчас Наталья с детьми живет в поселке Нижнетеплое Луганской области.

Это трудное дело – дарить детям счастливое детство в прифронтовом поселке. Именно поэтому день Натальи расписан по минутам. Забот – очень много.

"Мы очень любим маму и мы ее поддерживаем", – говорит сын Натальи Змиевской Кирилл.

Кириллу – шесть лет. Из них пять лет вместе с мамой и сестренкой он убегает от войны.

"За детей боюсь. Этот свист, когда летят снаряды, сильно пугал. И возле нас осколки летали, окна вылетали", – рассказывает мать-одиночка Наталья Змиевская.

Они жили на неподконтрольной территории – в Лутугино. Затем переехали в прифронтовой Айдар. Там не было ни школ, ни магазинов, ни аптек – одни лишь выстрелы и взрывы. Это очень пугало детей.

"Спрашивает сын: "Мама, что это за "бух"? Я говорю: "Сыночек, гром, погода меняется", как-то от ответа уходила", – вспоминает Наталья Змиевская.

Ожидать помощи было не от кого. А ехать – некуда. Родители Натальи умерли, она со второго класса находилась в интернате.

"Хочется, чтобы у детей не было такой жизни, как у меня была. Чтобы жили не в интернате. Чтобы родители были, чтоб любовь родительскую почувствовали", – говорит Наталья.

От обстрелов и безысходности Наталью с детьми спас родной дядя. Василий Трачук еще в детстве попал под поезд и остался без ноги. Но нашел силы перевезти племянницу и внуков к себе, в поселок Нижнетеплое.

"Свое же, родное, любой бы так поступил на моем месте", – говорит дядя Натальи Василий Трачук.

В тренде
На Донбассе не утихает вражеский огонь: где было "жарко"

Когда дети подрастут, Наталья планирует выйти на работу. А пока еле сводит концы с концами.

"Как-то тяну. Не получается, в долг могу влезть в магазине, потом – вернуть. Вот так и живем", – объясняет Наталья Змиевская.

Ее семью спасает гуманитарная помощь.

"Вот, помощь от Рината Ахметова мы получаем. Спасибо ему большое, очень нас вручает эта помощь. Мука там есть, масло. У меня дети любят оладушки", – говорит мать-одиночка Наталья Змиевская.

С начала боевых действий на Донбассе Фонд Рината Ахметова выдал около 12,5 млн продуктовых наборов.

"Ринат Ахметов знает, как это тяжело – в такое время жить", – говорит Наталья.

"Спасибо ему, помощь есть, конечно, нам", – добавляет дядя Натальи Змиевской Василий Трачук.

Кирилл хочет быть похожим на дедушку. Мечтает тоже защищать слабых.

"Я мечтаю стать полицейским, чтобы ловить преступников, совершать хорошие дела", – говорит шестилетний Кирилл Змиевский.

Как известно, 78% жителей Донбасса уверены, что без помощи Фонда Рината Ахметова наступила бы гуманитарная катастрофа.

Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация Украины. Это подтверждают результаты исследования, проведенного Украинским центром изучения общественного мнения "Социоинформ" в июне-августе 2019 года.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

благотворительность Донбасс Фонд Рината Ахметова

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 1 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 1 апреляУкраина
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмом
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмомДругие регионы
Чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение в Украине: в чем отличия
Чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение в Украине: в чем отличияУкраина
Большой бизнес Донбасса объединился в борьбе с распространением коронавируса
Большой бизнес Донбасса объединился в борьбе с распространением коронавирусаДонбасс
В
В "Л/ДНР" больницы переполнены больными, гибнут люди: появились подробностиДонбасс
Россия завезла на Донбасс танки и 30 вагонов боеприпасов: подробности
Россия завезла на Донбасс танки и 30 вагонов боеприпасов: подробностиДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...