Фонд Рината Ахметова помогает жителям прифронтового Новотроицкого

Жительница Новотроицкого Валентина Депутат потеряла поддержку мужа и теперь самостоятельно заботится о больном сыне. Именно так, в постоянном напряжении, живет женщина. Она и сама из-за боевых действий потеряла здоровье, но держится – ради родного человека.

Фотографию мужа Валентина Николаевна спрятала подальше.

"Чтобы каждый раз ее не видеть, потому что очень тяжело", – говорит жительница Новотроицкого Валентина Депутат.

Уже пять лет женщина живет с тоской на сердце. Смириться с которой не в состоянии.

"Это уже война шла. Его сердце не выдержало, он умер. Мы его похоронили, нам без него очень тяжело. Тогда поддержка была, понимание, а сейчас все оборвалось", – говорит Валентина.

Ей приходится самостоятельно заботиться о больном сыне. Владимир имеет психические расстройства. Еще в молодости он попал в автомобильную аварию, которая перечеркнула всю его жизнь.

"Если, допустим, он останется один, а меня не будет, он не сможет жить. Потому что надо получать пенсию, все распределить, купить, этим всем я занимаюсь. Одеться еще как-то может, но я помогаю еще ему одеться", – говорит мама Владимира.

Сейчас нормальное самочувствие мужчины зависит от регулярного лечения. Все сбережения мать тратит на сына, заботится о нем.

Но без поддержки неравнодушных мать с сыном не остаются. Продуктовые наборы Валентина Николаевна получает в пункте выдачи гуманитарной помощи.

"Если бы не Ринат Ахметов, я не знаю, как бы можно было выжить. Один единственный он на свете, который помогает, больше никто нам так не помогает, как он. Ему большое спасибо, и низкий поклон ему", – говорит жительница Новотроицкого Валентина Депутат.

Помощь Фонда Рината Ахметова получают пенсионеры, многодетные семьи, люди с инвалидностью, дети.

"Спасибо большое за помощь, в наших условиях, в военное время – это очень нам помогает", – говорит жительница Новотроицкого Елена Коломоец.

"Спасибо большое Ринату Ахметову, что он помогает. И за муку, и за сахар спасибо, и за консервы. Пенсия маленькая, я еще болею, на лекарства много идет, так что все это очень надо, спасибо большое!", – добавляет жительница Новотроицкого Анна Коломоец.

За время боевых действий на Донбассе выдано более 12 млн. наборов выживания.

Несмотря на трудности, Валентина Николаевна и ее сын Владимир не падают духом.

"Я думаю, что будет лучше, будет хорошо. Такой надеждой мы живем", – говорит жительница Новотроицкого Валентина Депутат.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как Фонд Рината Ахметова помог с операцией малышке, у которой нашли порок сердца.

Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация Украины. Это подтверждают результаты исследования, проведенного Украинским центром изучения общественного мнения "Социоинформ" в июне-августе 2019 года.

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