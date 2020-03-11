Фонд Рината Ахметова помогает жителям прифронтового Верхнеторецкого

73-летняя жительница Верхнеторецкого Донецкой области Лидия Пилюгина ухаживает за мужем Анатолием, который не может ходить после сложнейшей операции.

Семья живет в зоне боевых действий. Их жилье не раз попадало под обстрелы. Такое испытание для больного человека оказалось непреодолимым.

Он уже три года прикован к постели.

"Еще до войны он болел, плохо ходил. После того, как война началась, пошла гангрена на пальце. Сделали операцию, и с тех пор он лежит", – рассказывает жительница Верхнеторецкого Лидия Пилюгина.

Анатолию отрезали ногу, с тех пор его состояние постоянно ухудшается.

"У него сахарный диабет из-за войны, никогда раньше не было ни у кого из родственников. Это из-за войны, когда привезли в больницу, доктор сказал – на нервной почве", – говорит дочь Анатолия Людмила Макаренко.





Снаряды во дворе Пилюгиных взрывались трижды.

Улица Школьная, где живет семья, больше не славится уютом. Местные давно забыли, что такое покой.

"Сначала дом разбили, потом двери, окна здесь повыкидывало. Мы не думали, что так на старости будем жить", – говорит Лидия Пилюгина.

Рядом с отцом – постоянно дочь Людмила. До войны она работала в Ясиноватской больнице. Теперь дороги туда нет, как и возможности найти новое место работы.

В тренде Тяжелый бой в Песках: ВСУ жестко отомстили боевикам за обстрел грузовика

"Конечно, жалко его, он же отец мой. Все время с ним. Никогда не оставляю", – говорит Людмила Макаренко.

Из доходов Пилюгины имеют только пенсию. Рассчитывать могут только на гуманитарную помощь. Ее в прифронтовые села Донбасса системно доставляет Фонд Рината Ахметова.

"Помогает нам Ринат Ахметов, продуктами помогает, масло постное, мука, крупы, макароны, мы это едим", – говорит жительница Верхнеторецкого Лидия Пилюгина.

Продуктовые наборы получают многодетные семьи, инвалиды, пожилые люди. Помощь Рината Ахметова спасла жизни более миллиона человек.

"Я потеряла работу из-за войны, отец у меня инвалид, дают помощь для нас, это важно для нашей семьи. Спасибо Ринату Ахметову, он нам помогает продуктами", – говорит Людмила Макаренко.

За все время на Донбассе было выдано 12 с половиной миллионов продуктовых наборов. Лидия Ивановна ждет, когда на ее улице вновь станет уютно, а на дворе – безопасно.

"Одни только мысли – чтобы кончилась война, и чтоб дочь на работу пошла. Ремонт бы начали делать, на огород пошли бы, есть работа, есть что делать", – говорит жительница Верхнеторецкого Лидия Пилюгина.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как Фонд Рината Ахметова помог с операцией на сердце двухлетнему Захару Сивову.

Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация Украины. Это подтверждают результаты исследования, проведенного Украинским центром изучения общественного мнения "Социоинформ" в июне-августе 2019 года.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама