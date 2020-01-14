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Фонд Рината Ахметова помогает жителям прифронтовой Андреевки

14 января, 19:16

Супруги Сарбаш, живущие вместе уже 50 лет, чувствуют постоянную поддержку Фонда

Супруги Сарбаш вместе прожили полстолетия и сейчас их дом – в прифронтовом поселке Андреевка Донецкой области, который с начала войны подвергся обстрелам. Но местные жители не потеряли надежды на мир, а продержаться им помогают обычные домашние хлопоты.

Ирина Сарбаш много времени проводит на кухне и знает много кулинарных хитростей. Ее фирменное блюдо – булочки в форме сердец. Их очень любит муж Ирины. В жизни у супругов было много радостей: рождение детей и внуков, интересная работа и путешествия.

"Так хорошо было с детьми на Азовское море", – вспоминает Ирина Сарбаш.

Больше всего горя супругам выпало уже в преклонном возрасте. Сарбаш даже не подозревали, что собственными глазами увидят войну.

"То очереди, то автоматы, то зенитки стреляют здесь, рядом", – вспоминает Иван Сарбаш.

"Дома были разбиты, у людей крыши поснимало, одна женщина, в результате, стала инвалидом второй группы", – рассказывает его супруга.

Годы войны переживают в беде – на еду не хватает средств.

"Брали в долг, в магазинах люди давали в долг, какие-то запасы овощей были, так и перебивались. Очень тяжело", – говорит Ирина Сарбаш.

Фирменные булочки женщина готовит с начала войны. Необходимые продукты есть в наборе выживания Фонда Рината Ахметова. Гуманитарная помощь спасала тогда, спасает и сейчас.

"Огромное спасибо за все! Продуктовые наборы так нужны – и мука, и масло, и сахар, и крупы. Все это надо, все это поддержка. Только он нам дает помощь, больше никто не дает. Ринат Леонидович Ахметов – вся надежда на него. Он сам житель Донбасса и своих не бросает", – говорит Ирина Сарбаш.

Фонд Рината Ахметова – самая масштабная гуманитарная миссия в Украине. В течение последних пяти лет – это единственная системная поддержка для жителей Донбасса. Выдано почти 12,5 миллионов наборов выживания.

"Он один такой, больше таких, как он, чтобы помогали, я здесь не встречал и не слышал. Только он помогает", – говорит Иван Сарбаш.

Они бы хотели снова беспрепятственно ездить в Донецк и видеть родных. Именно поэтому самая большая их мечта – чтобы война быстрее закончилась.

"Я желаю всем жителям Донбасса, чтобы в Новом году в их сердцах наступил мир и спокойствие", – говорит Иван Сарбаш.

А когда мечта осуществится, Ирина Сарбаш приготовит много вкусных сердечек и с радостью будет угощать родных и соседей.

Напомним, что ранее помощь от Фонда Рината Ахметова получил пятилетний Марк – в канун Нового года мальчику достался слуховой аппарат. Его прабабушка уверена, что этот подарок изменит жизнь ребенка.

Также Фонд Рината Ахметова дарит подарки семьям с приемными детьми.

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Донбасс Донецкая область андреевка фонд Рината Ахметова продуктовые наборы наборы выживания

Источник: Сегодня

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