Фонд Рината Ахметова помогает жителям прифронтовой Марьинки

Семья Семенченко - среди тех, кто получает поддержку, в частности, в рамках акции "Ринат Ахметов – детям!"

Семья Семенченко из Марьинки Донецкой области живет в зоне боевых действий.

Постоянные обстрелы, напряженная ситуация. Юная Карина Семенченко готовится к экзаменам и, несмотря на жизнь в прифронтовой зоне, не отказывается от своей цели. "Сегодня" побывали в гостях у дружного семейства.

Карина ежедневно выполняет физические упражнения. Это подготовка к экзаменам. В этом году Карина Семенченко – выпускница. Хочет вступать в полицейскую академию. Такой выбор сделала еще в детском саду.

"Думали поначалу – шутка, думали, в начальной школе перерастет, поменяет решение. Но выбор не поменяла, у нее есть цель, стремится", – говорит отец Карины Алексей Семенченко.

Но осуществлению мечты может помешать травма. Два с половиной года назад Карина попала под обстрел и получила контузию.

"Мы ездили в Мариуполь, делали МРТ. Нам сказали – могут взять в вуз, там ничего серьезного нет. Но, если сильно придерутся, можешь не поступит. Я очень переживаю, я не вижу себя в других профессиях, только в этой", – говорит Карина Семенченко.

Семья остается жить в Марьинке. Хотя опасность – на каждом шагу.

"Вот даже вчера, днем, ​​начали стрелять просто. У нас недавно подстрелили женщину с ребенком. Когда приезжаю с лагеря, мне мама говорит – там дом сгорел", – рассказывает Карина.

Глава семейства потерял работу в Донецке. Семенченко едва сводят концы с концами. Но своевременную помощь всегда оказывает Фонд Рината Ахметова.

"Все медикаменты, когда я лежала в больнице, и все препараты полностью оплатил Фонд Рината Ахметова. На реабилитацию я ездила в санаторий в Одессу, в Куяльник, мне очень понравилось", – говорит Карина Семенченко.

Поздравление с праздником во время благотворительной акции "Ринат Ахметов – детям!" также стало приятным сюрпризом.

"Дети, которые получили ранения в нашей зоне, они не остаются без внимания, без поддержки. Это, безусловно, важно и нужно – позвонили, спросили, узнали, приехали. Я бы Ринату Леонидовичу хотела сказать огромное спасибо за его поддержку", – говорит Карина.

С полученным в подарок новеньким спортивным инвентарем и подготовка к экзаменам будет идти веселее.

"Я как раз люблю спорт, вот прям для меня подарок спортивный, класс, супер", – говорит Карина Семенченко.

Карина уверена: благодаря настойчивости и целеустремленности, свою мечту обязательно воплотит в жизнь.

"Я очень хочу поступить, я все-таки поступлю туда, несмотря на какие экзамены", – уверена юная жительница Марьинки.

Напомним, что ранее пятилетний Марк получилпомощь от Фонда Рината Ахметова. Слуховой аппарат от Рината Ахметова Марк Ужиков получил в канун Нового года. Прабабушка уверена, что этот подарок изменит жизнь ребенка.

Также Фонд Рината Ахметова дарит подарки семьям с приемными детьми.

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