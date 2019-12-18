Фонд Рината Ахметова помогает жителям прифронтовой Трехизбенки

За время работы гуманитарного штаба выдано более 12 млн. наборов выживания

Семья Свириденко из Трехизбенки Луганской области потеряла близких людей, а их дом повредило снарядами. На полное восстановление денег не хватает.

Татьяна Свириденко сама воспитывает сыновей, которые не оставляли прифронтовой зоны – их детство проходит на линии разграничения. Они сами играют во дворе и в любой момент готовы бежать в укрытие.

"Иногда страшно очень, потому что так бахает, что кажется – вот-вот, и попадет", – говорит сын Татьяны, Максим Свириденко.

11-летний Максим вспоминает, как один из таких взрывов чуть не уничтожил их дом.

"Снаряд упал вот в конце огорода, возле газовой трубы. Ударной волной пошло все на дом, разрушение пошло", – вспомнила Татьяна Свириденко.

Однако здание выдержало ужасы войны, в отличие от человеческих сердец. Из-за постоянных стрессов и болезни одна за другой ушли из жизни близкие люди Татьяны.

"Я была беременна как раз, папа умер. Сашу родила – и через три месяца мамка умирает. И вот в августе умер брат. Тяжело, осталась одна", – рассказала женщина.

Смотреть на фотографии близких ей очень больно, но сил придает забота о детях. Старший Максим радует успехами в учебе.

"Я самый первый выучил, как считать устно. Деление учим, повторяем сейчас меры времени", – рассказывает 11-летний Максим.

Сейчас мальчик наверстывает упущенное, потому что делать домашнее задание в подвале было невозможно.

"Мы сидели и ждали, когда перестанут бомбить", – вспоминает юный житель Трехизбенки Максим Свириденко.

"И день, и два, и сутки, и двое сидели здесь без света, без ничего, со свечками", – говорит мама Максима Татьяна Свириденко.

В результате Татьяна потеряла работу в Луганске. Жалуется: найти другую – почти невозможно.

"У кого есть возможность, нашли работу в Айдаре, в Лисичанск ездят, но опять же – дорога тяжелая, долго ехать и сильно дорого", – рассказывает жительница Трехизбенки.

Семью Свириденко спасает гуманитарная помощь. Фонд Рината Ахметова помогает мирным жителям вдоль всей линии разграничения. За время работы масштабной программы гуманитарного штаба выдано более 12 млн. наборов выживания.

"Большое спасибо Ринату Ахметову за то, что он помогает, не бросает людей Донбасса, Луганской, Донецкой области. Очень важна его поддержка с продуктовым наборами, большой души человек", – говорит Татьяна Свириденко.

Татьяна воспитывает в своих детях милосердие. Потому что крыша над головой и любящая семья нужна всем.

Отметим, что накануне Нового года Ринат Ахметов традиционно поздравляет детей с праздниками. За последние пять лет участниками масштабной акции стали 700 тыс. детей.

"Акция "Ринат Ахметов – детям" на протяжении 19 лет меняет жизни детей к лучшему. Это долголетняя традиция добра и личного участия в жизни ребенка", – говорит специалист проектов и программ Фонда Рината Ахметова Ольга Беляева.

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