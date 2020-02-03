Фонд Рината Ахметова помогает жителям Станицы Луганской

Ночные обстрелы и разрушенные дома. В Станице Луганской за время боевых действий погибли десятки мирных жителей. Пострадали тысячи зданий. Крупнейшие предприятия закрыты. Сейчас в поселке остается более тринадцать тысяч человек. Кто-то потерял родных, кто-то – остался без крыши над головой.

Годы массированных обстрелов навсегда изменили поселок и его жителей.

"Горя наделали людям очень много", – говорит Галина Прокопова, жительница Станицы Луганской.

За время боевых действий даже хвойный лес значительно поредел. Снарядами скосило сосны. Здесь почти у каждого местного есть своя трагическая история. В Станице погибли десятки мирных жителей. Раненых – еще больше.

Вокруг не осталось целых зданий. А в разбитое жилье люди не спешат возвращаться.

Галина Прокопова работала в Луганске бухгалтером. А в Станицу переехала после выхода на пенсию. Здесь свежий воздух, река, лес. Но счастливой старости не получилось.

Когда во дворе разрывались снаряды, она вместе с мужем пряталась в доме. Самые ужасные события происходили на их глазах. Супруги научились выживать в ужасных условиях. В ледяном разрушенном доме должны были сидеть неделями.

"Отключали свет, газ. Мы на костре готовили", – делится женщина.

Тогда без поддержки близкого человека она бы не справилась.

"Вдвоем не так страшно. Так и прожили до 17-го года вдвоем. 31 августа умер", – говорит она.

В этой смерти Галина Прокопова обвиняет страшные события. Верит: если бы не стрессы, выстрелы и взрывы, жизнь мужа тогда не оборвалась бы.

Привыкнуть к одиночеству никак не удается. Часто просматривает семейные фотографии, но особенно дорожит открыткой, которую подарили на золотую свадьбу.

"Все съехались: надписи всякие, поздравления. Через несколько месяцев после нашего торжества началась война", – рассказывает Галина.

Боевые действия в Станице Луганской разрушили судьбы местных. За время вооруженного конфликта повреждено более трех с половиной тысяч домов. Сотни из них – разбиты в пух и прах.

"Очень много остается и разрушенных, и поврежденных зданий, напоминающих о том, что еще недавно здесь была война", – говорит Михаил Шевченко, начальник отдела взаимодействия с общественностью Станично-Луганской районной администрации.

Из-за боевых действий в поселке закрыли предприятия. Без работы остались железнодорожники, производители строительных материалов. А разбитые теплицы уже несколько лет никто не ремонтирует. Выращивать овощи теперь невыгодно.

"Они занимались выращиванием в теплицах огурцов, помидоров, капусты, клубники и все это шло на Луганск. Сейчас этого рынка нет", – рассказывает Шевченко.

Леонид Туркин в мирное время тоже выращивал овощи. Но когда в огород упали семь снарядов, с фермерством пришлось подождать.

"Земля дрожала здесь вся. Ну тут метров пятьсот наверное и линия разграничения", – говорит он.

Протяженность линии разграничения на Донбассе – около четырехсот пятидесяти километров. В прифронтовых селах остаются сотни тысяч мирных жителей. Многим из них без гуманитарной помощи не выжить.

"Сложная ситуация и в Станице Луганской, поэтому здесь действует стационарный пункт выдачи продуктовых наборов, где помощь Рината Ахметова регулярно получают порядка шести тысяч человек", – говорит Оксана Збитнева, руководитель проектов и программ Фонда Рината Ахметова.

Помощь Рината Ахметова в Станице Луганской получают пожилые, люди с инвалидностью, малообеспеченные и многодетные семьи. Набор выживания получает и Галина Прокопова.

"Ринат Леонидович – молодец, спасибо ему большое. Я каждый раз, как получаю, его благодарю и желаю здоровья. Один надежный человек", – говорит женщина.

Фонд Рината Ахметова поддерживает мирных жителей с начала вооруженного конфликта на Донбассе. Уже выдано более 12 млн 400 тыс. продуктовых наборов.

"Сейчас только Ринат Ахметов остался. Больше наборов никаких не получаем", – говорит Леонид Туркин.

Жители Станицы Луганской наслаждаются каждым тихим днем, потому что тогда у поселка начинается настоящая жизнь. Леонид Туркин берет в руки любимый музыкальный инструмент.

В мирное время он постоянно играл на баяне. Приглашали на свадьбы, дни рождения. По тем дням скучает, но верит, что спокойствие и радость вернутся в его жизни.

В феврале помощь Рината Ахметова доставят жителям 37 населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения. Продуктовые наборы получат почти 19 000 человек: дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями.

Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация Украины. Это подтверждают результаты исследования, проведенного Украинским центром изучения общественного мнения "Социоинформ" в июне-августе 2019 года.

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