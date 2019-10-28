Фонд Рината Ахметова помогает жителям Светлодарска и Первомайского

Гуманитарная помощь - единственное, что действительно спасает на прифронтовых территориях

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Контузия, инвалидность, психологические травмы. В Украине – более тридцати тысяч детей официально имеют статус пострадавших в результате боевых действий на Донбассе. По данным ЮНИСЕФ, в зоне конфликта ежедневно рискуют жизнью более двухсот тысяч маленьких украинцев. Для каждого из них это не пройдет бесследно.

Прогулки с детьми по уютной городской аллее – для Валентины одновременно и радость, и грусть. Она смотрит на беззаботных малышей и будто забывает о безысходности.

Опасный дом, в котором она живет с детьми стоит на окраине Светлодарска. До линии фронта – считанные километры. На фасаде – следы от разорвавшихся снарядов. А в сердцах местных – непреодолимый страх.

В начале боевых действий на Донбассе Валентина жила в отдаленном от фронта Северодонецке. Пока муж не бросил ее с тремя детьми. Спешно пришлось возвращаться в дом отца.

Работу на железной дороге в соседнем Дебальцево женщина потеряла из-за войны. Ее депо осталось по ту сторону линии разграничения.

Отсутствие рабочих мест – проблема всей прифронтовой зоны. Это – Первомайское. полчаса езды в Донецк. Раньше здесь был большой магазин и новенькие гостиничные комплексы, построенные к Евро-2012. Сейчас – лишь руины.

Среди развалин и жилье Юлии Ключниковой. Она приходит сюда редко. Беременной женщине противопоказаны волнения. А от увиденного всегда – холодно на сердце.

"Начала поселка вообще нет, разрушены полностью все дома до самого фундамента. До сих пор здесь еще бои идут, стреляют периодически", – делится Юлия Ключникова, жительница Первомайского.

Незадолго до трагедии Юлия переехала на другой конец села к родителям. Там прятались в подвалах. Однажды сердце ее матери не выдержало.

"Плохо стало, а скорая помощь отказалась приехать отказалась в нашу горячую линию, это было поздно вечером", – говорит она.

Именно в то время Юлия в больнице рожала сына.

"И счастье, как говорится, и потеря. Ребеночек мне силу давал, потому что дальше жить, не унывать", – продолжает она.

Единственный детская площадка в селе – как островок радости. Пока сын катается, женщина ожидает прибытия волонтеров. Гуманитарная помощь – единственное, что действительно спасает на прифронтовых территориях. Это самая масштабная поддержка мирных жителей, страдающих от войны.

"Фонд Рината Ахметова шестой год помогает жителям Донбасса. Эта помощь ‑ самым незащищенным. В первую очередь – детям. Поэтому в наборах выживания предусмотрена отдельная категория ‑ наборы детям до трех лет. С начала вооруженного конфликта таких наборов было передано почти 890 тысяч. Эти наборы получают дети, проживающие в семьях вдоль линии соприкосновения", – говорит Ирина Блажан, директор программ Фонда Рината Ахметова.

Всего с начала конфликта Фонд выдал более 12-ти миллионов взрослых и детских продуктовых наборов.

Регулярную помощь от Фонда Рината Ахметова получает также многодетная семья Кононова из Светлодарска.

Валентина не представляет, как бы выжили без этих продуктовых наборов.

"Очень хорошая помощь. Ели бы ее не было – я не знаю, за что бы жили и вообще, что мы ели бы. Благодарю Рината Ахметова за помощь нашей семье. Без него людям в таких окрестностях, в которых мы живем, в таких районах, очень тяжело", – говорит она.

Сыну женщины, Марату, Фонд Рината Ахметова предоставляет бесплатно противосудорожные лекарства. Помощь детям – мощный направление благотворительной миссии.

Пока не слышно выстрелов, Кононовы наслаждаются последними теплыми днями. Собирают каштаны, играют листьями и ждут, когда закончится война.

Гуманитарный штаб Рината Ахметова — крупнейшая программа Фонда, стал спасением для миллионов жителей Донбасса, которые оказались один на один с бедой — вооруженным конфликтом на востоке Украины. С августа 2014 года штаб помогает по принципу "здесь и сейчас" самым незащищенным категориям населения — старикам, детям, инвалидам, родителям-одиночкам.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что Фонд Рината Ахметова помогает оздоровиться детям Донбасса. Сотни детей Донбасса смогли этим летом отдохнуть в Святогорске.

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