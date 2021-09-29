Фонд Рината Ахметова собирает истории свидетелей войны на Донбассе

Победителей конкурса эссе определят 15 октября

Конкурс эссе "Один день" инициировал Фонд Рината Ахметова. Коллаж "Сегодня"

Ради мирного будущего – исповеди свидетелей вооруженного конфликта на Донбассе собирает Фонд Рината Ахметова. К масштабному проекту присоединились ученики старших классов из нескольких областей Украины. Кто решился коснуться такой сложной темы, говорится в сюжете "Сегодня".

Воспоминания учеников старших классов

На бумаге шестнадцатилетняя Александра оставляет свои воспоминания о первом дне войны.

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"Это был последний месяц лета, конец августа. Слышу, что начали падать уже именно в наш двор осколки, поняла что где-то близко разрываются снаряды". – вспоминает переселенка из Приморского Александра Савченко.

Все происходило очень быстро. Саша чудом успела спрятаться в безопасное место.

"Я собрала всех своих домашних животных и побежала в подвал. Там было холодно, мне тогда очень плохо стало". – рассказывает девочка.

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Жить в таких условиях – невозможно, вспоминает девушка. Родители отправили ее – к бабушке в село Гришино. Когда Александре предложили написать эссе о своем первом дне войны, согласилась сразу. Верит, что ее рассказ заслуживает внимания.

"Показать, что война это плохо. Надо добиваться мира. Уже хочется поскорее,я этого очень жду", – говорит девочка.

Конкурс эссе "Один день" инициировал Фонд Рината Ахметова. А вдохновлять школьников творческие исповеди в Гришино приехал ведущий телеканала "Украина" Олег Панюта.

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"Мы сегодня здесь смотрели в глаза детям которые не просто понимают, а рассказывают нам свое отношение к войне и стремление к миру, вы знаете, на самом деле, мы сегодня делаем наш завтрашний день без войны", – сказал ведущий телеканала "Украина" Олег Панюта.

Этот конкурс – важная часть "Неделе Мирных". Также в рамках проекту высадили тысячи символических роз, а в Мариуполе открыли современную инсталляцию.

"Я хочу выразить благодарность фонду Рината Ахметова за то, что они сделали этот проект. Это очень важно, чтобы мир вернулся в нашу страну", – заявил заместитель Покровского городского головы Константин Милютин.

"Дети еще раз приходят к убеждению, что мир это очень хорошо, и нужно мир хранить", – сказала заместитель директора школы Гришино Наталья Онищенко.

"Неделя Мирных" Фонд Рината Ахметова проводит четвертый год подряд. На этот раз ожидают тысячи творческих работ от школьников Донецкой, Луганской, Запорожской и Харьковской областей.

"Фонд Рината Ахметова подготовил интересные подарки для победителей конкурса. Среди них мобильные телефоны, ноутбуки, наборы видеоблоггера. Также Фонд предусмотрел подарки для учителей, наиболеевдохновили учеников на написание эссе", – рассказала менеджер проектов и программ Фонда Рината Ахметова.

Победителей конкурса эссе определят уже 15 октября.

Высказаться о пережитом детям – школьникам Донбасса предложили необычным способом в форме эссе на тему "День, когда для тебя началась война". Данная инициатива принадлежит Фонду Рината Ахметова, а поддержали ее в Институте модернизации содержания образования. Мероприятие продлится в рамках проекта "Один день", инициированного Музеем Фонда Рината Ахметова "Голоса Мирных".

Как ранее сообщали Фонд Рината Ахметова открыл уникальный Музей "Голоса Мирных" и создает главный в мире архив историй людей, чьи судьбы изувечил война.