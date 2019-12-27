Фонд Рината Ахметова воплощает мечты детей

Воспитанница Дружковского интерната стала на шаг ближе к своей цели

Воспитанница Мариупольской школы-интерната Екатерина Литовка c детства мечтала о профессии ветеринара, и отныне стала на шаг ближе к мечте.

До поступления в ВУЗ у девушки есть еще несколько лет, а вот возможность побыть стажером ветеринарной клиники ей выпала под Новый год.

"Нужно чистить черепашке панцирь, чтоб он не зацвел плесенью, и чтоб она себя чувствовала нормально", – рассказывает ученица Алексеево-Дружковской санаторной школы-интерната №13 Екатерина Литовка.

Девушка знает, как заботиться о животных: в школьный живой уголок она наведывается на переменах и после занятий.

"Мне здесь очень комфортно, я чувствую себя здесь на своем месте", – объясняет Екатерина.

У Кати есть два кота, а еще она заботится о бездомных животных, потому что в детстве потеряла любимца.

"Мой любимый котик, его сбила машина", – со слезами на глазах вспоминает она.

Тогда же девушка решила, что хочет быть ветеринаром. Об этом рассказала во время мотивационной встречи. Их в течение года в интернатных заведениях Донецкой области проводит Фонд Рината Ахметова.

А в этот раз Екатерина Литовка получила замечательный подарок от Фонда Рината Ахметова – экскурсию в ветеринарную клинику.

"Это у нас передержка, гостиница для животных", – показывают Кате животных в ветклинике.

Впервые в жизни Екатерина пришла в ветеринарную клинику на экскурсию.

"Когда я увидела животных, я испытала чувство радости, потому что я их обожаю", – говорит ученица Алексеево-Дружковской санаторной школы-интерната №13 Екатерина Литовка.

Девушке рассказали о профессии ветеринара, показали кабинеты и оборудование, и даже предложили принять участие в ультразвуковом обследовании животного.

"Я была бы не против, если бы у меня появился хороший специалист, замена на будущее, подмена", – говорит врач-ветеринар Валентина Вершинина.

Накануне новогодних праздников мечты осуществились у десятков тысяч детей. Благодаря возможностям, предоставляемых Фондом Рината Ахметова, своими заветными желаниями ребята делились с послами Фонда в течение всего года.

"Именно под Новый год это чудо случилось, я почувствовала все на себе. Очень благодарна Фонду Рината Леонидовича Ахметова, что он предоставил мне такую возможность", – говорит ученица Алексеево-Дружковской санаторной школы-интерната №13 Екатерина Литовка.

"Ринат Ахметов – детям!" – благотворительная инициатива с 19-летней историей. Только за последние пять лет участниками акции стали более 700 тысяч мальчиков и девочек. В этом году к ним присоединятся еще 90 тысяч детей, они уже получают поздравления и подарки, обретают веру в чудо и добро.

Отныне в своем будущем Екатерина не сомневается, потому что уверена: желанная профессия ей по силам.

"Вот, благодаря сегодняшнему визиту, я окончательно решила, что буду поступать на ветеринара, потому что мне это очень сильно понравилось", – поделилась эмоциями Екатерина Литовка.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что за считаные дни до Нового года у воспитанников дома-интерната в Мариуполе появилась уникальная возможность определиться с профессией и сразу проверить себя в деле. В этом им помогли посланники Фонда Рината Ахметова.

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