ФОТОФАКТ. На псевдовыборах в ЛНР возле "избирательных" участков скопились очереди к продуктовым лавкам

На оккупированных территориях Луганской области, стартовали запланированные на 11 ноября псевдовыборы. Жителей области, которые находятся в оккупации, как и в "ДНР" заманивают на "выборы" продуктовыми ярмарками.

Соответствующие фото обнародованы "Восточной правозащитной группой" на странице в соцсети Facebook.

Фото сделаны в городе Перевальск на так называемом "избирательном участке" № 224.

А президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев, вынужденных проживать на оккупированных территориях Донбасса, не идти на псевдовыборы.

Как сообщают СМИ, на "псевдовыборы" на Донбассе пришло много людей. Но, как сообщили "Сегодня" жители Донецка, на самом деле людей очень немного и большинство пришли для того, чтобы купить дешевые овощи, выставленные на продажу на ярмарках возле "избирательных участков".

Как сообщалось, за организацию незаконных выборов РФ грозит усиление международных санкций.

Как известно, "волеизъявление" жителей оккупированных территорий запланировано на 11 ноября. А вот мир не в восторге от такой идеи. В конце октября состоялось заседание Совбеза ООН по Украине, на котором ряд стран признал незаконными "выборы" на Донбассе. Мировое сообщество уже четко дало понять, что данное мероприятие боевиков, организованное Россией, противоречит Минским соглашениям.