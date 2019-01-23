Фотовыставка "Донбасс и Мирные" в объективе европейской прессы
Благодаря беспрецедентной гуманитарной работе Фонда в Европе смогли услышать истории мирных жителей Донбасса
Фотовыставка "Донбасс и Мирные" Фонда Рината Ахметова в Страсбурге стала откровением для европейских парламентариев. Благодаря беспрецедентной гуманитарной работе Фонда в Европе смогли услышать истории мирных жителей Донбасса. Об этом директор SCM по международным связям и отношениям Джок Мендоза-Вилсон пишет в своей статье для Brussels Express.
"Конфликт не является первостепенно важным во внешней политике Европы. Но судьба жителей Донбасса никогда не должна быть забыта. Им по-прежнему нужна гуманитарная помощь, особенно в разгар зимы. 6,5 миллионов человек были вырваны из мирной жизни. У многих разрушены дома, погибли родные и близкие", – пишет Вилсон.
Он констатирует, что с первых дней вооруженных действий для огромного количества мирных жителей единственной надеждой на спасение остается помощь Рината Ахметова. С 2014 года одних только наборов выживания Фонд выдал свыше 12 миллионов. Работа эта продолжается.
Фотовыставка "Донбасс и Мирные" была организована на пленарной сессии в стенах Европейского парламента с 14 по 17 января. Она показала трагедию мирного населения, которая прямо сейчас происходит в центре Европы. В экспозиции представлены черно-белые коллажи из фотокниги "Донбасс и Мирные", цветные снимки разрушенных домов и их жителей, видеоролики с участием детей войны, которые видели ее своими глазами.
Фонд Рината Ахметова – крупнейшая благотворительная организация в Украине. Это самая большая личная инициатива на востоке страны.
Крупнейшая программа Фонда – Гуманитарный штаб – все это время поддерживает наиболее незащищенные слои населения Донецкой и Луганской областей по обе стороны линии соприкосновения. С 28 февраля 2017 года деятельность штаба на неподконтрольных Украине территориях Донбасса была заблокирована. 500 тысяч человек остались без помощи. Фонд продолжает оказывать поддержку жителям "серой зоны" и вынужденным переселенцам.
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