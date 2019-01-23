Фотовыставка "Донбасс и Мирные" в объективе европейской прессы

Благодаря беспрецедентной гуманитарной работе Фонда в Европе смогли услышать истории мирных жителей Донбасса

Фото: fdu.org.ua.

Фотовыставка "Донбасс и Мирные" в объективе европейской прессы //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/899/a9b/5c4899a9b61dc.jpg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/899/a9b/5c4899a9b61dc.jpg 2019-01-23T18:43:49+02:00 Донбасс Благодаря беспрецедентной гуманитарной работе Фонда в Европе смогли услышать истории мирных жителей Донбасса

Фотовыставка "Донбасс и Мирные" Фонда Рината Ахметова в Страсбурге стала откровением для европейских парламентариев. Благодаря беспрецедентной гуманитарной работе Фонда в Европе смогли услышать истории мирных жителей Донбасса. Об этом директор SCM по международным связям и отношениям Джок Мендоза-Вилсон пишет в своей статье для Brussels Express.

"Конфликт не является первостепенно важным во внешней политике Европы. Но судьба жителей Донбасса никогда не должна быть забыта. Им по-прежнему нужна гуманитарная помощь, особенно в разгар зимы. 6,5 миллионов человек были вырваны из мирной жизни. У многих разрушены дома, погибли родные и близкие", – пишет Вилсон.

Он констатирует, что с первых дней вооруженных действий для огромного количества мирных жителей единственной надеждой на спасение остается помощь Рината Ахметова. С 2014 года одних только наборов выживания Фонд выдал свыше 12 миллионов. Работа эта продолжается.

Фотовыставка "Донбасс и Мирные" была организована на пленарной сессии в стенах Европейского парламента с 14 по 17 января. Она показала трагедию мирного населения, которая прямо сейчас происходит в центре Европы. В экспозиции представлены черно-белые коллажи из фотокниги "Донбасс и Мирные", цветные снимки разрушенных домов и их жителей, видеоролики с участием детей войны, которые видели ее своими глазами.

Фонд Рината Ахметова – крупнейшая благотворительная организация в Украине. Это самая большая личная инициатива на востоке страны.

Крупнейшая программа Фонда – Гуманитарный штаб – все это время поддерживает наиболее незащищенные слои населения Донецкой и Луганской областей по обе стороны линии соприкосновения. С 28 февраля 2017 года деятельность штаба на неподконтрольных Украине территориях Донбасса была заблокирована. 500 тысяч человек остались без помощи. Фонд продолжает оказывать поддержку жителям "серой зоны" и вынужденным переселенцам.

Вы сейчас просматриваете новость " Фотовыставка "Донбасс и Мирные" в объективе европейской прессы". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...