ФСБ не выпускает людей из "Л/ДНР" без спецразрешения: стала известна причина

Местные жители призывного возраста не могут без специального разрешения выехать с оккупированных территорий, отмечают военные

Фото: Сегодня

ФСБ не выпускает людей из "Л/ДНР" без спецразрешения: стала известна причина //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5ac/eae/5c45aceaee778.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5ac/eae/5c45aceaee778.jpg 2019-01-21T13:30:00+02:00 Донбасс Местные жители призывного возраста не могут без специального разрешения выехать с оккупированных территорий, отмечают военные

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей активизировала свою деятельность ФСБ РФ – россияне активно взялись за лиц призывного возраста, чтобы избежать их бегства из т.н. "ЛНР" и "ДНР". Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Сообщается об увеличении количества случаев привлечения оперативных групп российских спецслужб к проведению, под предлогом якобы "противодействия диверсиям", специальных мероприятий по сокрытию агрессивных приготовлений российско-оккупационных войск.

"Под руководством сотрудников ФСБ РФ, т.н. "республиканские правоохранительные органы" усилили пропускной режим на неконтролируемых Украиной участках границы для недопущения оттока из временно оккупированных территорий мобилизационных ресурсов (лиц призывного возраста). В связи с этим указанной категории граждан запрещался выезд без специального разрешения. Кроме того, по всем лицам, перемещаемых через пропускные пункты, осуществляется перепись и сверка документов с базами данных", – сообщает разведка.

Как недавно сообщалось, в "Л/ДНР" начался новый военный "призыв". Командование оккупационных войск пытается решить проблему некомплекта своих подразделений: боевики планируют серьезно взяться за "казаков", чтобы те не смогли сбежать в Россию от "призыва".

В то же время военным РФ на Донбассе повысили зарплаты, но они не в восторге. Командование боевиков решило повысить мотивацию своих "воинов", но те испугались неотвратимого наказания за военные преступления.

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