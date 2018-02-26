ФСБ учит боевиков проводить "зачистки" на Донбассе

Представители ФСБ РФ усиливают свою деятельность на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным разведки, с 20 февраля по 5 марта российские инструкторы на полигонах т.н. "ДНР" проводят комплекс тактико-специальных занятий с представителями т.н. "министерств внутренних дел и государственной безопасности" по организации и проведению фильтрации населения, зачисток и проверок населенных пунктов.

"К обеспечению указанных мероприятий также привлекается личный состав, вооружение и военная техника соединений и частей российских оккупационных войск", – рассказали в ГУР.

Напомним, ранее наблюдатели СММ ОБСЕ заявили, что зафиксировали значительное сосредоточение вооружения возле захваченных боевиками сел в Луганской области.

Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе продолжают осуществлять обстрелы опорных пунктов Вооруженных Сил Украины из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

Напомним, ранее украинский волонтер рассказал о массовых потерях боевиков "ДНР" под Горловкой.