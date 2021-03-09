Гармаш: Россия готовит на Донбассе провокацию для введения "миротворцев"

Россияне недовольны потерей инициативы по урегулированию на востоке Украины

Россия предположительно готовит на Донбассе военную провокацию, рассчитывая на ответ украинских военных, чтобы был повод ввести в ОРДЛО "российских миротворцев".

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Такое мнение выразил в Facebook представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

Свое мнение он обосновал поступающими сообщении об укреплении боевиками своих позиций, а также озвученной буквально неделю назад информацией об усилиях России по реализации идеи о введении на Донбасс своих "миротворцев".

Кроме того, как отметил Гармаш, россияне недовольны предложениями немцев и французов по "кластерам" по урегулированию.

"Недовольные ситуацией в Н-4 (западными "предложениями по кластерам") и видя, что теряют инициативу, россияне готовят на Донбассе военную провокацию, которая может стать поводом для введения в ОРДЛО "российских миротворцев". Боясь, что провокация может вызвать контрнаступление ВСУ – готовятся к обороне", – написал он.

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По мнению Гармаша, цель провокации и введения "миротворцев" – создание на Донбассе "новой реальности", которая позволит законсервировать конфликт по абхазскому образцу – "с гражданами РФ на линии разграничения".

Напомним, по данным разведка Минобороны Украины, боевики усиливают свои позиции на передовой и подтягивают запрещенное вооружение, при этом пытаясь спровоцировать украинских военных на нарушение режима прекращения огня.

По мнению представителей "Восточной правозащитной группы", российские оккупанты готовятся к военному наступлению на позиции Вооруженных сил Украины.

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