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Гармаш: Россия готовит на Донбассе провокацию для введения "миротворцев"

9 марта, 22:49

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Россияне недовольны потерей инициативы по урегулированию на востоке Украины

Россия предположительно готовит на Донбассе военную провокацию, рассчитывая на ответ украинских военных, чтобы был повод ввести в ОРДЛО "российских миротворцев".

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Такое мнение выразил в Facebook представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

Свое мнение он обосновал поступающими сообщении об укреплении боевиками своих позиций, а также озвученной буквально неделю назад информацией об усилиях России по реализации идеи о введении на Донбасс своих "миротворцев".

Кроме того, как отметил Гармаш, россияне недовольны предложениями немцев и французов по "кластерам" по урегулированию.

"Недовольные ситуацией в Н-4 (западными "предложениями по кластерам") и видя, что теряют инициативу, россияне готовят на Донбассе военную провокацию, которая может стать поводом для введения в ОРДЛО "российских миротворцев". Боясь, что провокация может вызвать контрнаступление ВСУ – готовятся к обороне", – написал он.

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По мнению Гармаша, цель провокации и введения "миротворцев" – создание на Донбассе "новой реальности", которая позволит законсервировать конфликт по абхазскому образцу – "с гражданами РФ на линии разграничения".

Напомним, по данным разведка Минобороны Украины, боевики усиливают свои позиции на передовой и подтягивают запрещенное вооружение, при этом пытаясь спровоцировать украинских военных на нарушение режима прекращения огня.

По мнению представителей "Восточной правозащитной группы", российские оккупанты готовятся к военному наступлению на позиции Вооруженных сил Украины.

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Россия Донбасс боевики Сергей Гармаш
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