Гендерное равенство в армии приближает Украину к НАТО – военный эксперт

Принятие Верховной Радой законопроекта, который узаконивает равноправие в Вооруженных силах Украины для женщин и мужчин, является шагом к стандартам НАТО.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Алексей Арестович.

"На самом деле много женщин и так уже служат в армии, и даже приняты формально с боевыми специальностями. Например, если приехать на КП любой бригады, можно увидеть, что там – сугубо женщины. Потому что мужчины – на фронте. Но и на фронте тоже есть немало женщин. Потому принятие законопроекта №6109 – это, во-первых закрепление практики, которая уже существует, а, во-вторых, является шагом, который приближает Украину к стандартам НАТО. В НАТО женщины, в зависимости от страны, имеют возможность получить любую боевую специальность, и есть даже женщины-командиры атомных подводных кораблей, пилоты истребителей и т.д. В-третьих, надо понимать, что в армии из общего числа людей приблизительно только около трети идет в бой, а остальные – на снабжающих специальностях", – сказал он.

По словам эксперта, как на снабжающих специальностях, так и далеко от линии фронта, "конечно, могут работать женщины, даже в наших условиях с тем, чтобы мужчин перенаправлять на боевые задачи".

"Мужчин не хватает в личном составе Вооруженных сил, и, если женщины поддержат ребят в тылу на позициях, которые не связаны с тяжелыми испытаниями, это согласуется с общевоинской практикой западных стран. Поэтому мы четко движемся к практике, которую применяет НАТО", – добавил Арестович.

Как сообщалось, законом "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин при прохождении военной службы в ВСУ и других воинских формированиях" №6109 предполагается воинская служба для женщин на равных правах с мужчинами за исключением случаев, предусмотренных законодательством по вопросам охраны материнства и детства, а также запрета дискриминации по признаку пола.

Женщины будут приниматься в добровольном порядке (по контракту) и призываться на военную службу, проходить военную службу, проходить службу в военном резерве, исполнять воинский долг в запасе и соблюдать правила воинского учета.

Напомним, недавно президент Петр Порошенко назвал количество служащих в ВСУ женщин. По его словам, в украинской армии по контракту служат 25 тысяч женщин, из них более трех тысяч – офицеры. В целом рядах ВСУ служат и работают более 55 тысяч женщин, уточнил глава государства.

В свою очередь в Генштабе ВСУ рассказывали, сколько женщин–военных приняли участие в АТО. Представитель Управления правового обеспечения Генерального штаба Вооруженных сил Украины Инна Заворотько отмечала, что статус участника боевых действий в Украине имеют около семи тысяч женщин, 116 награждены государственными наградами, четыре из них – посмертно.