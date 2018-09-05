Генерал-разведчик рассказал, возможно ли возвращение диверсанта Гиркина на Донбасс

Возвращение одного из экс-главарей так называемой "Донецкой народной республики" ("ДНР"), российского диверсанта Игоря Стрелкова-Гиркина на оккупированный Донбасс является маловероятным событием.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж.

"Считаю возвращение Гиркина на оккупированный Донбасс маловероятным, потому что он во многих ситуациях уже "засветился" как участник вооруженного конфликта и, соответственно, как представитель российских спецслужб. Он также демонстрировал конфликт отношений с российским руководством, и в данной ситуации Гиркин является неудобным руководству России и ее спецслужбам с тем, чтобы он снова проявил себя здесь", – пояснил он.

По словам Маломужа, если ФСБ вернет Гиркина на Донбасс, то будет контентное доказательство участия спецслужб РФ в событиях на Востоке Украины, и "это все будет соответственно задокументировано украинской стороной, а также представлено на международном уровне, в судах".

"Этот факт будет минусом для России. Поэтому, прогнозирую, что задействование Гиркина будет маловероятным в активных мероприятиях, тем более летальных, против Украины непосредственно на территории Добнасса", – подытожил генерал.

Ранее блогер Александр Коваленко сообщал, что ФСБ якобы готовит Гиркина для возвращения на оккупированный Донбасс. Сам же Гиркин, по словам Коваленко, публично не подтверждает эту информацию.

Напомним, после убийства террориста Александра Захарченко в Донецке Гиркин назвал устранение главаря "ДНР" криминальными разборками и "системным ударом" по боевикам Донбасса.

Как сообщалось, накануне убийства главаря т.н. "ДНР" Александра Захарченко на границе с Россией на подконтрольном боевикам пункте пропуска заметили странное присутствие российского спецназа, а также выезжающие в РФ автомобили представительского класса со стороны Донецка без досмотра.