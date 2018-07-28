Генсек ОБСЕ объяснил, почему Россия имеет право на участие в миссии в Украине

Он подчеркнул, что участники миссии представляют в первую очередь организацию, а не отдельную страну

Представители России имеют право на участие в специальной мониторинговой мисси ОБСЕ в Украине, поскольку РФ является страной-участницей. Об этом заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в ходе брифинга в Краматорске, передают "Новости Донбасса".

"Из 44 стран-участниц специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, из 700 наблюдателей, работающих на местах, 37 – из Российской Федерации. Такая позиция миссии, потому что Россия является страной-участницей. И имеет право на свое представительство здесь", – сказал он.

Помимо этого, он добавил, что участники миссии представляют в первую очередь международную организацию, а не отдельно взятую страну и должны руководствоваться в своей деятельности принципами и ценностями организации.

Накануне генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер приехал на Донбасс и встретился с командующим Объединенными силами, генералом Сергеем Наевым. Они обсудили вопросы соблюдения "хлебного" перемирия, которое вступило в силу с 1 июля. Также Наев ознакомил Гремингера с гуманитарной ситуацией на востоке Украины.

Ранее с главой ОБСЕ встретился заместитель Климкина. Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар и Гремингер обсудили пути достижения мира на Донбассе.



